Расцеловала "путинский" поезд: в сети разоблачили постановку пропагандистов в Крыму

В оккупированном Крыму пенсионерка расцеловала первый поезд, который проехал по Крымскому мосту 25 декабря и прибыл из российский Санкт-Петербург в украинский Севастополь. Странную выходку женщины сняли на видео росСМИ, после чего сюжет был широко растиражирован с целью пропаганды. Но выяснилось, что это очередная постановка.

Александра Петрушкевич на вокзале после лобызаний с экспрессом "Таврия" тогла произнесла пламенный спич, в котором окрестила жителей Севастополя "настоящими россиянами".

"Вам не понять, никому не понять севастопольцев! Трудно понять, но мы как кремень, можно сказать, российской империи. Так что равняйтесь на нас, любите Россию, не давайте возможно сти никому ее победить. Только здесь, в Севастополе, настоящие россияне живут", - рассказывала пожилая женщина на камеры.

Впрочем, вскоре в сети раскрыли один интересный нюанс о "бабушке с поездом", которая на самом деле является уроженкой РФ.

Известный блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram привел ряд снимков пенсионерки и сообщил, что приехала она на украинский полуостров из российской Челябинской области.

В Севастополе женщина на камеру расцеловала поезд, но в сети разоблачили постановку (фото с Telegram-канала Анатолия Штефана "Штирлица")

"Упорота ватница, которая расцеловала грязные вагоны, призналась, что с Украиной ее "ничего не связывает". В "ВКонтакте" указано, что зовут ее Александра Петрушкевич, а приехала она в Крым из Челябинской области России. Очередная постановка пропагандистов Кремля", - говорится в публикации.

Добавим, что пассажиров первого поезда в Севастополь из РФ, который проехал по Крымскому мосту, внесли в базу на сайте "Миротворец".

Видео: В оккупированном Крыму расцеловали поезд, который проехал по "Керченскому мосту"

Нужно сказать, что кадры с неадекватным поступком женщины даже на каналах, подконтрольных РФ, вызвал смех и жесткую критику.

Вот они, обещанные Крыму бешенные бабки!

Таких на России 86%;

В этом малом ролике вся суть рф! Им все сказано, добавить нечего!

Какой стыд, как же это отвратительно и омерзительно;

Типичный представитель рАссеи.

Могла бы и под поезд лечь, упоротая тетка. Кстати она из Челябинска...

Скрин комментариев: youtube.com