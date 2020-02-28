Расстрелять нацистскую м**зь, служившую Януковичу: Соловьев устроил истерику на росТВ

Российский пропагандист Владимир Соловьев грубо обозвал бывшего нардепа Верховной Рады Украины Александра Ковтуненко и выгнал из студии своей авторской программы, призвав расстрелять.

Истерические высказывания ведущего в эфире телеканала "Россия 1" прозвучали после обсуждения роли УПА в годы Второй мировой войны, бойцы которой отдали свои жизни в борьбе за независимость Украины.

Топ-пропагандист Путина заявил, что украинские националисты "не граждане Украины", а на протесты Ковтуненко начал выкрикивать ругательства, обозвав гостя "упырем нацистским" и стал выгонять.

Соответствующий фрагмент передачи на росТВ опубликован на YouTube-канале "COPOKAnews".

"Пошел отсюда вон! Собрался - и вон отсюда! Охрана! Выведите эту нацистскую м**зь и отдайте ее на расстрел войскам НКВД", - размахивал руками Соловьев.

После того, как приглашенный им же на передачу Ковтуненко покинул студию, скандальный ведущий не унимался и продолжал цирк. В частности, Соловьев назвал экс-нардепа "нацистской сволочью, служившей Януковичу и любой другой власти", которая "смеет приезжать и лгать на память великих украинских солдат" (Красной армии).

Видео: Владимир Соловьев оскорбил экс-нардепа ВРУ Александра Ковтуненко и призвал расстрелять

Отметим, что Ковтуненко не редко можно увидеть на эфирах российских пропагандистов, на которых он устраивает споры и перепалки с ведущими на темы истории и политики.