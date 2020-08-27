Расстреляли, как в тире: под Харьковом напали на сторонников Кивы (видео)

В результате стрельбы есть раненые
Под Харьковом неизвестные расстреляли автобус с людьми - в результате происшествия был тяжело ранен один человек.
ЧП произошло на трассе Киев - Харьков 27 августа. Об этом народный депутат Илья Кива рассказал в своем Facebook.
Отмечается, что в транспорте находились члены общественного движения "Патриоты - за жизнь". Кива является создателем этой организации.
Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждает, что нападавшие похитили нескольких активистов.
Также политик заявил, что автобус атаковали представители "Азова" и "Национального корпуса".
На трассе Харьков - Киев расстреляли автобус со сторонниками Кивы (Фото: facebook.com/kivailya)
"На трассе Киев-Харьков с автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения "Патриоты - За Жизнь". Есть погибшие. Несколько человек похищены преступниками", - говорится в публикации Кивы.
Позже нардеп в эфире "112 Украина" уточнил, что погибших нет, но один из человек был тяжело ранен - у него зафиксированы пулевые ранения.
"Расстреляли, как сафари в тире... в центре страны, в центре нашей родины", - заявил он.
Видео: Кива рассказал про нападение на автобус с членами его организации под Харьковом
Сколько человек находилось в обстрелянном автобусе - политик не сообщает.
В сети показали видео с места происшествия.
Видео: Под Харьковом расстреляли автобус со сторонниками Кивы
На кадрах видно, что в автобусе выбиты стекла, колеса простреляны.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады "скорой помощи".
Как рассказали "РБК-Украина" в пресс-службе полиции Харьковской области, в результате стрельбы ранения получили два человека.
В области введена операция "Сирена".
В полиции сообщили, что по предварительной информации, стрельба осуществлялась из травматического оружия.
Видео: Под Харьковом расстреляли автобус со сторонниками Кивы
Ранее сообщалось, что недавно под Полтавой расстреляли авто на трассе, и позже выяснилось, что это была спецоперация правоохранителей.