Рассекречены документы об ужасах Голодомора: "вымерло 50% украинского селянства" (фото архива)

Записи педагога, студента литературного факультета Харьковского института профессионального образования Алексея Наливайко затем стали предметом тщательного изучения сотрудниками ГПУ-НКВД.

Отмечается, что чекисты дали делу название "Чтецы". Вероятно, это связано с тем, что ее главный фигурант и его коллеги "читали так называемую антисоветскую контрреволюционную литературу, в частности "Историю украинской письменности" Сергея Ефремова, "Хрестоматию украинской литературы" Николая Сумцова, "Историю малороссийской литературы" Николая Петрова, произведения Николая Петрова, произведения Николая Хвылевого и других украинских авторов".

Архивные документы - дело НКВД "Чтецы" по Наливайко (фото: szru.gov.ua)

Алексей Яковлевич Наливайко родился в 1909 году в селе Омельник нынешнего Кременчугского района Полтавской области. Семья жила очень бедно, на прокорм взрослых и троих детей было только 2,75 десятины земли. Когда парню исполнилось 17 лет, мать умерла. Отец женился второй раз, но дети, Алексей, Михаил и Клавдия, этого не приняли и отправились в Кременчуг к родственникам. Алексей сменил несколько мест работы, но нигде надолго не задерживался и не проявлял никакого интереса к тому, чем занимался. Учеба же поглотила его полностью - вскоре он начал задумываться о смысле жизни, своей судьбе, судьбе Украины.

В дневнике Наливайко писал также о своем отношении к коммунистам, о пропаганде большевиков, а мысли свои излагал в прозе и стихах. Вот что, среди прочего, говорится в записях

"В результате экономической разрухи, произошедшей от действия большевизма, увеличилось, набрали массового явления попрошайничество, кражи, самоубийства... Хочется перебраться за границу, но очень хочется уже закончить высшее учебное заведение по специальности литературы и языка. Затем, безусловно, эмигрирую (нелегально) за границу. Хотелось бы быть в стране действительно полной воли (свободное владение средствами производства, свободная покупка, продажа, аренда...) - в Америке или Западной Украине…", - писал Алексей Наливайко в 1933 году.

Он таки смог нелегально пересечь границу, но через некоторое время был арестован - молодого человека назвали "национал-фашистом, распространявшим идею национального отделения Украины от СССР".

"В махрово-большевистской газете "Коммунист" № 212 от 28 августа с. г. прочитал большевистскую статью "Взлет стервятников". В ней грубой бранью освещается через кривое зеркало украинское национально-освободительное движение за границей. Позорят на чем свет стоит Скоропадского, Остряницу, Мазепу, Феденко, Донцова и их славную идею и УВО и СВУ... Мол, они довели Украину в 1918 году до голода. Меня наиболее бесит то, что вся большевистская пресса, как лютые звери, всех критикуют, что все пути позорны, только один большевистский, мол, верен... Разве не большевики привели к голодовке этой весной, разве не из-за них вымерло 50% украинского селянства? Безусловно, так могут писать только те, которые продают родной край, верные псы большевизма, которые действительно довели страну нашу плодородную грабежом, разором до голода...", - указывается в дневнике в записи от 3 сентября 1933 года.

"Везде царит баснословная большевистская реакция. Неудовлетворенная большая масса голодающего населения безжалостно раздавливается. Всякий, кто словом оговорится или изжнет сноп зерна, привлекается к ответственности как контрреволюционер. И тяжело наказывается: конфискация имущества, ссылка в дальние местности. Если он не опухший, то обрекается на голодную смерть. Страшно, баснословно…", - записано в дневнике.

О дальнейшей судьбе Алексея Наливайко в архивах информация отсутствует.

Архивные документы НКВД УССР по делу "Чтецы" от 1935 года (фото: szru.gov.ua)

Выписки советских спецслужб из дневников Наливайко, рассказывающего о Голодоморе и критикующем большевистскую пропаганду

Выписки НКВД из дневников обвиненного Наливайко (фото: szru.gov.ua)