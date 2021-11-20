Рассекречены документы об ужасах Голодомора: "вымерло 50% украинского селянства" (фото архива)

Служба внешней разведки Украины опубликовала найденные архивные документы об ужасах Голодомора в 1932-33 годах на территории нашей страны. В них переданы воспоминания сельского учителя, описывающего те жуткие события в своем дневнике.
Об этом передали в пресс-службе СВРУ.
Записи педагога, студента литературного факультета Харьковского института профессионального образования Алексея Наливайко затем стали предметом тщательного изучения сотрудниками ГПУ-НКВД.
Отмечается, что чекисты дали делу название "Чтецы". Вероятно, это связано с тем, что ее главный фигурант и его коллеги "читали так называемую антисоветскую контрреволюционную литературу, в частности "Историю украинской письменности" Сергея Ефремова, "Хрестоматию украинской литературы" Николая Сумцова, "Историю малороссийской литературы" Николая Петрова, произведения Николая Петрова, произведения Николая Хвылевого и других украинских авторов".
Архивные документы - дело НКВД "Чтецы" по Наливайко (фото: szru.gov.ua)
Алексей Яковлевич Наливайко родился в 1909 году в селе Омельник нынешнего Кременчугского района Полтавской области. Семья жила очень бедно, на прокорм взрослых и троих детей было только 2,75 десятины земли. Когда парню исполнилось 17 лет, мать умерла. Отец женился второй раз, но дети, Алексей, Михаил и Клавдия, этого не приняли и отправились в Кременчуг к родственникам. Алексей сменил несколько мест работы, но нигде надолго не задерживался и не проявлял никакого интереса к тому, чем занимался. Учеба же поглотила его полностью - вскоре он начал задумываться о смысле жизни, своей судьбе, судьбе Украины.
В дневнике Наливайко писал также о своем отношении к коммунистам, о пропаганде большевиков, а мысли свои излагал в прозе и стихах. Вот что, среди прочего, говорится в записях
Он таки смог нелегально пересечь границу, но через некоторое время был арестован - молодого человека назвали "национал-фашистом, распространявшим идею национального отделения Украины от СССР".
О дальнейшей судьбе Алексея Наливайко в архивах информация отсутствует.
Архивные документы НКВД УССР по делу "Чтецы" от 1935 года (фото: szru.gov.ua)
Выписки советских спецслужб из дневников Наливайко, рассказывающего о Голодоморе и критикующем большевистскую пропаганду
Выписки НКВД из дневников обвиненного Наливайко (фото: szru.gov.ua)
Напомним, ранее пережившие ужас Голодоморов и их родные поделились страшными воспоминаниями, как их родителей на рынке заманивали пшеном "заготовители" мяса.