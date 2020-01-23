Распятия младенцев не было: Притула высказался о скандалах на Евровидении 2019

Сергей Притула откровенно прокомментировал скандалы, которые возникли на Нацотборе Евровидения 2019 в Украине, когда он был ведущим шоу. Шоумен и волонтер признался, что хорошо общается с MARUV, которая отказалась ехать на финал конкурса, а также не держит зла на дуэт Anna Maria, которые поехали после конкурса представлять Украину в Сочи.

Притула сообщил, что он первый объявил о том, что MARUV победила в Нацотборе, но это было ее решение на следующий день не подписать контракт с НОТУ. По мнению ведущего, он совершенно не имеет отношения к решению украинской певицы.

"Я вот этим своим ртом, которым зарабатываю деньги, объявил победителя Национального отбора. Ее зовут MARUV. На том рабочая часть закончилась - я закрыл рот и поехал домой. На второй день MARUV не подписала контракта с НОТУ. К чему я в этой схеме? Но все говорили, что я виноват. Недели две отрицал, объяснял, а потом надоело", - цитирует слова Притулы издание MBR.

Притула обмолвился, что ничего плохого против MARUV не имеет, к тому же у них оказывается, один и тот же парикмахер

Также Сергей пролил свет на ситуацию с дуэтом Anna Maria, у которых он спросил, чей же все-таки Крым, и почему они, имея родителей, которые работают на оккупационную власть, выбирают этот конкурс. Ведущий уверяет - девушек не унижал.

"Никакого там "распятия младенцев" не было. Не было ни одного вопроса, каким бы я их унизил или сказал, что они плохие дети или родители у них плохие. Хотя, конечно, считаю, что родители, которые беспокоятся о карьере детей, должны принимать более взвешенные решения. Одним словом, ни о чем не жалею. После того как мне помахали пальцами и кулаками - мол, я оскорблял девочек - те себе спокойненько, повертев всех на одном органе, полетели на фестиваль в Сочи представлять Украину", - рассказал Притула.

Шоумен сообщил, что позже дуэт прислал ему письмо, де девушки писали, что совершенно не держат зла на ведущего.

Кстати, в этом году Притула станет ведущим всех прямых эфиров.