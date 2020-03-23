Как коронавирус передается без контакта людей: появилось видео

Коронавирус во всем мире поразил уже больше 300 тысяч человек и привел к смерти более 14 тысяч. В сети появилось наглядное видео о том, как распространяется смертельно опасный COVID-19, и как при помощи простых правил можно избежать заражения.

Видео опубликовал в сети премьер-министр Индии Нарендра Моди в Facebook. В ролике показано, как из-за одного человека, который чихнул в пустом лифте, могут заразиться сотни и тысячи человек.

Отметим, что COVID-19, в первую очередь, передается воздушно-капельным путем при непосредственном контакте между людьми. Но не обязательно чихать или кашлять друг на друга, ведь коронавирусная инфекция сохраняется на разных поверхностях от нескольких часов до нескольких дней.

Но при этом вирус не устойчив к дезинфицирующим средствам, а при нагревании свыше 56 градусов по Цельсию погибает в течение 15 минут.

Как распространяется коронавирус (видео: facebook.com/narendramodi)

Напомним, что в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, три из них закончились смертью пациента. Кроме того изменился регион, лидирующий по количеству случаев. Теперь это Киев, где 29 заболевших, на втором месте - Черновицкая область, где 25 случаев.

Ранее мы писали, что 14 из 20 заболевших в Киеве 22 марта летели одним рейсом.