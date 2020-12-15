ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Распространенный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным

Франция, Вторник 15 декабря 2020 18:31
Распространенный в Украине тест на коронавирус признан неэффективным
Тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test призналии неэффективным (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения Франции рекомендует не использовать экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test, который распространен в Украине.

Эксперты провели расследование, которое показало, что данные экпресс-тесты могут показывать ложные положительные результаты. Об этом говорится в заявлении французского регулятора.

Также отмечается, что действие и безопасность использования этого теста не гарантированы. Местных фармацевтов уже предупредили об этом и попросили прекратить использование и продажу экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test.

Стоит отметить, что данные экспресс-тесты продаются и на украинском рынке. В интернет-аптеках их стоимость начинается от 220 гривен.

Напомним, ученые объяснили тяжелую форму COVID-19. Исследователи определили, что у некоторых пациентов, состояние которых ухудшилось до тяжелого во время лечения от коронавируса, имеют общие гены.

Медики также нашли несколько различий в геномах людей, легко переносящих СOVID-19, а также тех, кому потребовалось интенсивное лечение.

Мы также писали о том, что ученые предупредили о рисках оставаться заразными после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирустесты

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь