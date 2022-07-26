Распалит до +34 и зальет дождями: где в Украине испортится погода

Прогноз на 26 июля

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют существенные дожди на Закарпатье, Волыни и Львовщине. Также осадки вероятны на востоке, в Днепропетровской области и Запорожье. На остальных территориях сухо.

Температура днем +23+28, на западе и юге +27+31, а на Закарпатье аж +32+34 градуса.

Скриншот: Погода в Украине 26 июля (meteo.gov.ua)

Что дальше будет с погодой

По ресурсу Gismeteo (прогноз для Киева), до конца июля установится высокая температура, осадков будет немного.

Скриншот: Прогноз для Киева на 10 дней (gismeteo.ua)