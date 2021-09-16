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Раскрыто циничное убийство женщины, которая приехала в Киев на заработки и жила в палатке (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве около недели назад жестоко убили 37-летнюю женщину, которая проживала в палатке на пляже на Оболони, а в столицу приехала на заработки. Сейчас правоохранители уже раскрыли резонансное преступление, и задержан подозреваемый.

Об этом 16 сентября передали в Департаменте уголовного розыска в Telegram-канале.

Вскоре после совершения убийства жительницы Черниговской области Оксаны в туристической палатке на столичном побережье Днепра, правоохранители установили, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин - один уже в возрасте, а другой помоложе.

Так, в компании этих мужчин женщину видели незадолго до гибели. Одному из них лет 25-35 на вид, ростом около 180 см, второй старше - за 60, тоже высокий, худощавый, седой, с бородой.

"Благодаря показаниям свидетелей был составлен фоторобот одного из мужчин. На поиски вероятного душегуба были ориентированы правоохранительные органы и проинформирована общественность", - говорится в публикации.

Через некоторое время полицейские установили местонахождение указанного мужчины, и подозреваемый - 66-летний мужчина без определенного места жительства - был задержан.

Фигурант уже признался в совершении преступления - он рассказал, что нанес своей жертве удары тяпкой по голове.

Задержанный ранее был судим. Только в апреле этого года он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение убийства.

Видео: задержанный бездомный мужчина сознался в убийстве

Также мы писали о том, что недавно стали известны детали убийства мужчины, который приехал в Черновцы купить авто.

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Киев