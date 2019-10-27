Раскрыл истинное лицо: Зеленский пообщался с несуществующими людьми

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский оскандалился общением с актерами, которые выдавали себя за учителей неработающей школы

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре очередного скандала, связанного с посещением города Золотое в Луганской области. Гарант провел на Донбассе два дня и успел пообщаться с учителями школы, которая, как утверждают пользователи социальных сетей, не існує. По имеющейся информации, учителя несуществующей школы попросили Владимира Зеленского отвести войска с Донбасса. О том, что такой школы в Золотом уже нет и сами учителя в 2014 звали Путина и агитировали за Россию, написал в Twitter пользователь с ником Himikus.

"Зеленский пообщался с "учителями" несуществующей школы и те его попросили отвести ВСУ с Донбасса. Как уже этот бл@дский цирк задолбал! Актер, играющий роль президента решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей", — написал в подписи к опубликованным снимкам пользователь сети.

В сети раскусили Владимира Зеленского (скриншот: twitter.com/MrHimikus)

Владимир Зеленский встретился с учителями несуществующей школы (фото: twitter.com/MrHimikus)

То, что школа уже не существует подтвердил другой пользователь dneprlena.

"Вижу, что школа Золотовская ООШ I-II степеней №7 ликвидирована. Тип реорганизации – присоединение. Понимаю, что школу к кому-то присоединили. Ликвидатор Донцова Марина Анатольевна. Ее декларация Луганская обл, Попаснянская РГА, нач. отдела образования, подана 28.03.2019", - отмечает пользователь.

Доказательства реорганизации школы (скриншот: twitter.com/dneprlena)

Также пользователь с ником Faberum привел выдержку из Единого госреестра регистрации предприятий и предпринимателей, где есть соответствующая запись.

Доказательства реорганизации школы (скриншот: twitter.com/Faber_33)

В сети выразили свое негодование по поводу приведенных аргументов со стороны пользователей сети.

Сеть отреагировала на встречу Владимира Зеленского с учителями (скриншот: twitter.com/MrHimikus)

Напомним, после поездки в Золотое Зеленский написал в Facebook: "Провел двое суток в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на сложные условия, продолжают делать свою работу. Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведении войск. Понял одно — все хотят мира. Все готовы к разведению".