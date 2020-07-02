Шквалы, град и смерчи: Украину накроет опасная погода

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

Синоптик рассказала, какой будет погода 3 июля, в пятницу

Погода в Украине 3 июля, в пятницу будет достаточно переменчивой. Температура воздуха будет высокой, около 30 градусов, но на Западе страны пройдут дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Наталка Диденко.

"Воздух раскален, поэтому в грозах возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами", - предупредила синоптик.

По словам эксперта, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, разве днем ​​в Харьковской и Сумской областях какие-то местные дожди возможны.

"Жара охватит большинство областей, в течение дня прячьтесь в тень, под вентиляторы, кондиционеры, кепки, панамки или здоровенные шляпы. У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване - лучше поваляйтесь", - советует Диденко.

В пятницу температура воздуха в Украине достигнет +34 градусов, на юге и востоке до +36 градусов. Дожди освежат только воздух в западных областях, там предполагается + 23 +28 градусов. Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.

В столице 3 июля будет жарко и без осадков, а вот вечером возможен локальный грозовой дождь.

Диденко сообщила, что жара немного снизится на выходные 4 и 5 июля.

Как мы ранее писали, Укргидрометцентр дал прогноз на самый жаркий месяц лета.

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Автор: Людмила Жукова