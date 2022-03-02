Оккупанты под Киевом убили врача, которая пыталась спасти жизнь ребенка

Известно, что женщина была врачом-анастезиологом в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии. Коллеги называют его "врачом от Бога".

"Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари на Киевщине. Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!" - написал Ляшко.

Марина Калабина (фото: Facebook)

Министр обратил внимание, что только утром во вторник он обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана Путина, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков.

Но в тот же день - очередная смерть украинского врача.

"Идите вы оккупанты нах*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!" - не сдерживая эмоций резюмировал Ляшко.

Марина Калабина (фото: facebook.com/cardio.org.ua)

В Центре, где работала Марина, говорят, что она всегда будет для врачей "примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости".

"Мы всегда будем помнить ее неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие духовные и этические качества. Ее светлая память навсегда сохранится в наших сердцах", - скорбят коллеги-врачи.

Марина Калабина (фото: Facebook)