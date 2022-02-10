Раньше симптомов не было: педиатр рассказал о признаках COVID-19 у детей и течении болезни

Раньше многие дети болели коронавирусом бессимптомно, но сейчас все изменилось. У детей начали проявляться симптомы заболевания.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал педиатр Антон Асонов.
Он отметил, что увеличение количества инфицированных COVID-19 детей связано в первую очередь со штаммом Омикрон, который доминирует в настоящее время.
Из-за этого, врач советует родителям делать тест ребенку на коронавирус даже, если вам кажется, что у ребенка просто простуда.
"Это следует делать для того, чтобы выявить - это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка, или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", - заявил медик.
При этом Асонов отметил, что дети легче переносят коронавирус, чем взрослые.
Педиатр Антон Асонов рассказал о коронавирусе у детей
Напомним, врач-иммунолог Алла Волоха объяснила, почему Омикрон так опасен для детей.
Ранее ученые провели исследования и выяснили, можно ли кормить грудью, если у мамы COVID-19. Оказалось, что молоко не представляет опасности для новорожденных детей, поскольку вирус не может размножаться в культуре клеток.