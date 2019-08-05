Раньше был настоящим парнем: бывшие друзья Гарри высмеяли принца из-за Маркл

Меган Маркл негативно повлияла на супруга принца Гарри после женитьбы. По крайней мере, так считают бывшие армейские друзья герцога Сассекского, пишет западный таблоид Express.co.uk.

Экс-сослуживцы Гарри, который ранее имел репутацию брутала, были шокированы тем, что теперь принц любит побаловать себя педикюром и массажем, к чему его приучила супруга, 4 августа отпраздновавшая свое 38-летие.

Подобная реакция от армейских товарищей, с которыми Гарри служил в Афганистане, появилась после того, как инсайдер поделился с западным изданием тем, что Гарри и Меган наслаждаются массажем и другими спа-процедурами, пока малыш Арчи спит.

Сослуживцы были ошеломлены новостью о его "режиме красоты".

"Педикюр и массаж? Он изменился!" - заявил один из военных.

Принц Гарри во время службы в армии (фото: royal.uk)

Друг Гарри рассказал, что раньше Гарри был "настоящим парнем - ему нравилось выпивать, и ему было все равно, как он выглядит".

Кроме того, один из сослуживцев сказал, что в армейские дни Гарри рассмеялся бы, если бы ему предложили педикюр.

"Теперь он говорит о спасении мира, и не курит и не пьет", - рассказывает армейский товарищ Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Отметим, раньше стало известно, что Гарри и Меган являются постоянными посетителями отеля Coworth Park Ascot, который может похвастаться пятизвездочным спа-салоном.

Также к ним в Фрогмор-хаус регулярно приходят специалисты по массажу и разным косметическим процедурам.

"Гарри любит делать педикюр, а также массаж из-за травм в поло", - рассказал источник.

Стоимость педикюра начинается от 50 фунтов стерлингов, а роскошный массаж может стоить до 140 фунтов за час.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.