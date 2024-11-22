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Раміна зізналась, які робила пластичні операції і "уколи краси"

П'ятниця 22 листопада 2024 18:45
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Раміна зізналась, які робила пластичні операції і "уколи краси" Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай зізналась, які робила пластичні операції та ін’єкції краси.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на на новий випуск її YouTube-проєкту "30+".

Зі слів журналістки, був час, коли їй постійно говорили, що у неї завеликі ніздрі.

Через це вона звернулася до пластичного хірурга. Однак те, що він їй запропонував, блогерці не сподобалось, тож від операції зірка відмовилася.

“Я ходила до пластичного хірурга, бо мені постійно казали про великий ніс. І мені намалювали ніс, а я сказала, що він негарний", - розповіла Раміна.

Раміна зізналась, які робила пластичні операції і &quot;уколи краси&quot;

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Зазначимо, що кілька років тому інтерв'юерка таки наважилася лягти під ніж хірурга. Вона розповідала, що зробила септопластику.

"Якщо простими словами, вирівняла носову перегородку, щоб гарно дихати. Також прибрали кісту. Я не змінювала форму носа. Ця операція для того, щоб нормально дихати", - ділилася знаменитість.

До естетичної хірургії Есхакзай також вдавалася. Каже, що видаляла комки Біша (поширена пластична операцієя, що дає змогу візуально зменшити овал обличчя, - прим. Ред).

Раміна зізналась, які робила пластичні операції і &quot;уколи краси&quot;

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Що стосується "уколів краси", то знаменитість збільшувала губи та робила ін’єкції ботоксу.

"Народилася я гарною, але просто зробила те, що мені сподобалося", - зізналася Раміна.

Раніше Раміна розповіла про початок роману з військовим.

Також Євген Клопотенко прокоментував сварку з Есхакзай.

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