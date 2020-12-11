Ракета Илона Маска Starship SN8 разбилась сразу после посадки (фото обломков)

Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился тем, что он взорвался сразу после посадки. 10 декабря SpaceX запустила в небо прототип космического корабля Starship SN8 для испытательного полета на высоту 12,5 километров, но ему не удалось успешно завершить миссию.

Прототип набрал высоту 12,5 километров и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

Взлет прошел штатно: один из трех двигателей Raptor отключился примерно через две минуты полета, затем, спустя еще примерно три минуты, отключился второй, а потом и третий. Starship занял горизонтальное положение, а потом начал снижаться.

Двигатели снова включились при приближении к земле – они придали ракете вертикальное положение и замедлили ее. Однако касание с поверхностью оказалось куда более жестким, чем должно было быть. В результате этого произошел взрыв.

Обломки корабля Starship SN8 (фото: ixbt.com)

Как потом написал Илон Маск в своем Twitter, взрыв случился из-за низкого давления в топливном баке во время приземления, из-за чего скорость при приземлении была высокой. Маск все равно остался доволен запуском и поздравил всю команду Space X.

Как мы ранее писали