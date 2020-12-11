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Ракета Илона Маска Starship SN8 разбилась сразу после посадки (фото обломков)

Автор: Людмила Жукова

Высотный испытательный полет космического корабля SpaceX Starship SN8 закончился тем, что он взорвался сразу после посадки. 10 декабря SpaceX запустила в небо прототип космического корабля Starship SN8 для испытательного полета на высоту 12,5 километров, но ему не удалось успешно завершить миссию.

Прототип набрал высоту 12,5 километров и вернулся обратно на землю за 6 минут 42 секунды после старта.

Взлет прошел штатно: один из трех двигателей Raptor отключился примерно через две минуты полета, затем, спустя еще примерно три минуты, отключился второй, а потом и третий. Starship занял горизонтальное положение, а потом начал снижаться.

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Двигатели снова включились при приближении к земле – они придали ракете вертикальное положение и замедлили ее. Однако касание с поверхностью оказалось куда более жестким, чем должно было быть. В результате этого произошел взрыв.

Обломки корабля Starship SN8 (фото: ixbt.com)

Как потом написал Илон Маск в своем Twitter, взрыв случился из-за низкого давления в топливном баке во время приземления, из-за чего скорость при приземлении была высокой. Маск все равно остался доволен запуском и поздравил всю команду Space X.

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