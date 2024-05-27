Рак, збій ДНК і смерть птахів. 5 найабсурдніших міфів про 5G

Найабсурдніші міфи про 5G

Смерть птахів

Цей фейк бере свій початок ще 6 років тому. 5 листопада 2018 року Ерін Елізабет у своєму медичному конспірологічному блозі опублікувала тривожну історію з Нідерландів з клікабельним заголовком: "Сотні птахів загинули внаслідок тестування системи 5G у Гаазі, Нідерланди". Як з'ясувалося пізніше, стаття була переінакшеною серією Facebook-постів Джона Хулеса, який веде декілька сайтів та соціальних сторінок, присвячених анти-5G руху.

Зазначимо, що смерть птахів існувала, але причиною був не 5G, але місцева влада повідомила, що птахів просто отруїли.

Немає жодного доказу, що птахи загинули від 5G (Скриншот)

5G викликає рак

Такий фейк запустили фанати теорії змови, вони стверджували наче одне дослідження National Toxicology Program, яке досліджувало вплив радіохвиль, що випромінюють телефони, зазначило, що результати впливу були виявлені на щурах та мишах.

Виявлено, що самці щурів, які піддавалися випромінюванню, значно частіше, ніж ті, які не були піддані цьому впливу, мали рак (пухлини в серці та мозку).

Це дослідження було піддане критиці принаймні через виявлені недоліки у методології. Наприклад, щурі піддавались випромінюванню від мобільних телефонів протягом 9 годин щодня протягом двох років, а доза випромінювання значно перевищувала ту, яка зазвичай випромінюється мобільними телефонами.

Результати досліджень з адекватною методологією натомість не виявили серйозної небезпеки для здоров’я через використання телефонів, зокрема й підвищення ризику появи раку.

ВООЗ також повідомляє, що не встановлено жодних негативних наслідків для здоров'я, спричинених використанням мобільних телефонів загалом.

Збій ДНК

Шанувальники теорій змови у 2022 році писали про те, що вчені створили штучну молекулу ДНК, якою можна керувати за допомогою мереж 5G. Така розробка нібито здатна зробити безвільною і покірною будь-яку живу істоту. Це не правда.

Молекула ДНК- це подвійна спіраль, кожна нитка якої складається з нуклеотидів: аденіну, тиміну, гуаніну та цитозину. Приймати чи передавати радіохвилі вони не здатні.

Штучна ДНК насправді існує. У 2019 році її розробили вчені із Великобританії. Вони створили бактерію, яка відрізнялася від свого природного аналога тим, що мала коротшу послідовність ДНК. Випускати цю синтетичну бактерію за межі лабораторії вчені не планували. На додаток, перед ними не було цілі контролювати поведінку бактерії. Вони прагнули відтворити ДНК та перевірити, наскільки життєздатною вона виявиться.

Мережі 5G працюють за допомогою радіохвиль. Технологія використовує ті ж частоти, що і 4G, Wi-Fi та поліцейські радари. Очевидно, що нічого з цього на ДНК не впливає. Це доведено науковими дослідженнями, у межах яких різні тканини мишей піддавали тривалому впливу мереж Wi-Fi. У ході експерименту було встановлено, що значного впливу на клітини технологія не має.

Деякі країни заборонили 5G

Це абсолютний фейк та неправда. Наприклад, у Швейцарії дійсно в частині кантонів існує обмеження на розгортання технології 5G. Проте уряд офіційно дозволив її використання, а також зобов’язався простежити безпеку.

5G спричиняє проблеми зі здоров’ям

Безпека технології 5G для людини підтверджена Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання.

Насправді в технології 5G використовується неіонізуюче випромінювання. Воно не має достатньої енергії для того, щоб завдати шкоди людині. Для радіаційного зараження необхідне іонізуюче випромінювання, як, наприклад, у рентгенівських променях або радіоактивних речовинах.

Навіть якщо припустити, ніби якісь шкідливі промені 5G існують, радіохвилі в будь-якому разі підкоряються закону зворотних квадратів. Це означає, що інтенсивність випромінювання обернено пропорційна квадрату відстані. А тому вам потрібно буквально сидіти на вишці 5G, щоб отримати хоч якесь опромінення.

Головні міфи про 5G зв'язок (Скриншот)