ua en ru
Пт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом

П'ятниця 14 лютого 2025 10:40
UA EN RU
Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом Тедді Мелленкамп (фото: instagram.com/teddimellencamp)
Автор: Катерина Собкова

Американська телеведуча й акторка Тедді Мелленкамп, яка здобула широку популярність завдяки серіалу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз", повідомила в мережі, що лікарі виявили в неї множинні пухлини головного мозку.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Річ у тім, що кілька років тому в актриси діагностували рак шкіри, який вона успішно поборола. Зараз же хвороба повернулася з новою силою - в її мозку знайшли пухлини, які росли там понад 6 місяців.

Мелленкамп зазначила, що на неї чекає термінова операція з видалення двох пухлин, а дрібніші пухлини, що залишилися, прибиратимуть за допомогою променевої терапії.
Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом
Тедді Мелленкамп (фото: instagram.com/teddimellencamp)

"Останні кілька тижнів я страждаю від сильних і виснажливих головних болів. Учора біль був нестерпним і вимагав госпіталізації. Після КТ і МРТ лікарі виявили у мене в мозку множинні пухлини, які, на їхню думку, зростали щонайменше 6 місяців", - сказано в публікації.

Також 43-річна актриса подякувала всім, хто її підтримує: своїм дітям, родині, друзям, лікарям, медсестрам і хірургам.
Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом
Тедді Мелленкамп розповіла про свій діагноз (скриншот)

Що відомо про Тедді Мелленкамп

Мелленкамп народилася 1 липня 1981 року, виросла в Гілтон-Хед-Айленді, Південна Кароліна. Вона дочка співака й автора пісень Джона Мелленкампа.

Дівчина є ведучою подкасту, а також знялася в більш ніж 10 фільмах і серіалах, найвідоміші з яких "Ділок: Мистецтво ведення переговорів" і "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз".
Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом
Тедді Мелленкамп (фото: кадр із серіалу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз")

Актриса була двічі одружена. Від другого шлюбу у неї є троє дітей: син Круз і доньки Слейт і Дав.
Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом
Тедді Мелленкамп з дітьми (фото: instagram.com/teddimellencamp)

У жовтні 2022 року в Мелленкамп діагностували меланому II стадії (рак шкіри), яку оперативно видалили.
Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом
Актриса бореться з раком з 2022 року (фото: instagram.com/teddimellencamp)

Раніше дружина Позитива Юлія Сахневич вразила чесними фото через місяць після пологів.

Також Віктор Павлік відреагував на діагноз сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео
Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС: Зеленський показав відео