Рак шкіри та пухлини в мозку. Зірка серіалів шокувала своїм діагнозом

Американська телеведуча й акторка Тедді Мелленкамп, яка здобула широку популярність завдяки серіалу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз", повідомила в мережі, що лікарі виявили в неї множинні пухлини головного мозку.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.

Річ у тім, що кілька років тому в актриси діагностували рак шкіри, який вона успішно поборола. Зараз же хвороба повернулася з новою силою - в її мозку знайшли пухлини, які росли там понад 6 місяців.

Мелленкамп зазначила, що на неї чекає термінова операція з видалення двох пухлин, а дрібніші пухлини, що залишилися, прибиратимуть за допомогою променевої терапії.



Тедді Мелленкамп (фото: instagram.com/teddimellencamp)

"Останні кілька тижнів я страждаю від сильних і виснажливих головних болів. Учора біль був нестерпним і вимагав госпіталізації. Після КТ і МРТ лікарі виявили у мене в мозку множинні пухлини, які, на їхню думку, зростали щонайменше 6 місяців", - сказано в публікації.

Також 43-річна актриса подякувала всім, хто її підтримує: своїм дітям, родині, друзям, лікарям, медсестрам і хірургам.



Тедді Мелленкамп розповіла про свій діагноз (скриншот)

Що відомо про Тедді Мелленкамп

Мелленкамп народилася 1 липня 1981 року, виросла в Гілтон-Хед-Айленді, Південна Кароліна. Вона дочка співака й автора пісень Джона Мелленкампа.

Дівчина є ведучою подкасту, а також знялася в більш ніж 10 фільмах і серіалах, найвідоміші з яких "Ділок: Мистецтво ведення переговорів" і "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз".



Тедді Мелленкамп (фото: кадр із серіалу "Справжні домогосподарки Беверлі-Гіллз")

Актриса була двічі одружена. Від другого шлюбу у неї є троє дітей: син Круз і доньки Слейт і Дав.



Тедді Мелленкамп з дітьми (фото: instagram.com/teddimellencamp)

У жовтні 2022 року в Мелленкамп діагностували меланому II стадії (рак шкіри), яку оперативно видалили.



Актриса бореться з раком з 2022 року (фото: instagram.com/teddimellencamp)