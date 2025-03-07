"Рак в нас обох": ведуча Даша Малахова ошелешила раптовими словами про онкологію

Так, ведуча закликала підтримати збір, якій нині проводить Соколова. І, зазначила Малахова, скоро на її сторінці буде все більше такої інформації.

"Для мене з цього весняного збору почнеться ціла серія зборів, які ви будете бачити все більше і більше в моїй стрічці. Скоріш за все щодня. І кожен збір буде через історію жінки", - написала Даша.

За словами Малахової, вона давно знає Соколову. І за цей час вони пережили чимало.

"Боже, які ми вже давні, дівчинко. І стільки було за ці роки. І рак в нас обох, і війна і телебачення і театр. І діти народились, і кохання і заміжжя і розставання і само життя", - зазначила ведуча.

Втім, раніше вона не казала про те, що в неї міг бути рак. Що саме Малахова мала на увазі цими словами - невідомо.

"Ти одна з найсильніших людей, які все одно вміють залишатись дуже жіночною у всіх своїх проявах, ти дуже щира і дуже чесна. Я дякую тобі за боротьбу, за позицію, за те, що тобі вдається бути такою патріотичною, але ти щоразу залишаєшся розумницею", - звернулася Маша до Яніни.

"Я бажаю тобі тільки здоровʼя і любові. Я хочу, щоб закінчилась ця війна і ти зіграла Леді Макбет, Донну Анну, Жанну дʼАрк. Бо в тебе стільки досвіду, почуттів та думок, що ти вже не зможеш бути слабкою. Може і не треба. Є такі люди як ти, у яких суперсила "сила", - додала вона.

Допис Малахової (скріншот)

Хто така Даша Малахова

Даша Малахова - українська акторка, телеведуча та рестораторка. Ось декілька фактів про неї:

Народилася 4 грудня 1977 року в Києві

Даша - дочка засновника Київського драматичного театру на Подолі Віталія Малахова

Виховує двох синів

Була ведучою кулінарної програми "Картата потата" на телеканалі "Інтер"

Закінчила Королівський коледж музики та драми у Великобританії, довгий час мешкала за кордоном.

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