Рак легких чаще всего проявляется этим симптомом: проверьтесь обязательно

Так, если удалось выявить заболевание на ранней стадии, вероятность выздоровления составляет около 54%. На поздних стадиях шанс выжить минимален - около 4%.

Основными симптомами рака являются:

кашель дольше трех недель,

кашель кровью,

постоянная одышка.

"Очень важно, чтобы люди были внимательны к симптомам, поэтому не игнорируйте и не предполагайте, что это что-то другое. Пожалуйста, обратитесь к своему врачу общей практики и пройдите обследование - возможно, это не будет рак, но обнаружение его на ранних стадиях может помочь спасти жизнь", - говорят медики.

Чем раньше вы заметите рак, тем больше шансов выжить, поэтому, если вы заметили симптомы, не игнорируйте их.

"Поэтому, если кашель длится более трех недель, пройдите обследование - это может спасти вам жизнь", - отмечают медики.

Кто в группе риска, факторы влияния:

Кроме самого очевидного фактора - курения (активного и пассивного), возможного воздействия радиации, рак легких могут провоцировать следующие факторы: