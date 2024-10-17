"Рахуємо не лише чисту воду". Тренер озказав, скільки рідини пити при схудненні

Скільки ж треба пити води при схудненні? Це питання пов'язане з багатьма міфами про здорове харчування. Одні стверджують, що неодмінно треба випивати щонайменше два літри води, інші - впевнені, що не треба себе примушувати.
То ж яка кількість рідини достатня, якщо ви хочете схуднути, розповів відомий фітнес-тренер та нутриціолог Юрій Попко у інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).
За словами експерта, кількість води, яку ви вживаєте за день, не впливає на процес зниження ваги.
"Повторюсь, на схуднення впливає лише дефіцит калорій, а не те, які продукти ми їмо, коли та скільки ми пʼємо. Усі продукти в меншій чи більшій мірі містять в собі воду. Щодо питного режиму, рекомендації типу 35 мл на кілограм ваги потрібно випивати і лише чистої води є дурницями", - розказав фітнес-тренер.
Попко розповів, що анонсована кількість води деякими дієтологами - дуже велика.
"Хто важить 70 кілограмів це буде 2,5 л води, а хто важить 120 це буде більше 4 літрів, це ж явно забагато", - повідомив нутриціолог.
Юрій нагадав, що за день треба враховувати всю спожиту вами рідину.
"Рахуємо не лише чисту воду, але усі рідини протягом дня: перші страви, чай, кава, компоти, соки, вода, овочі, фрукти, таким чином своїх двох літрів умовно ми легко набираємо", - зазначив він.
Експерт наголосив, що кращий індикатор того, що ви споживаєте достатньо рідини, - це відчуття спраги та колір вашої сечі.
"Найкращий індикатор це відчуття спраги, а також колір сечі, вона повинна бути світло-жовтою, якщо темна і ви при цьому здорові, то є обезводнення. Хочете - пийте, не хочете - не пийте і не силуйте себе", - резюмував Попко.
Раніше відомий тренер спростував головний міф про харчування перед і після тренувань.
А до цього Юрій Попко назвав метод схуднення, який не працює.