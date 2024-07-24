Рафінована чи нерафінована: нутриціолог розповіла, яка олія корисніша для здоров'я
Незамінним продуктом на кожній кухні є олія. В магазині зараз представлений великий вибір такого продукту. Не усі знають різницю між рафінованою та нерафінованою олією.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Ольги Войнікової.
Що відомо про олію
Будь-яка олія складається з жирів. Насичені і ненасичені - це ті, які потрібні, просто в різних кількостях.
Рафінація - це очистка олії від всього непотрібного. Олію фільтрують, пропускають через прес та хімічно обробляють, щоб прибрати зайве.
"Я вас здивую, але олії на 95% і більше складаються з жирів. А от інші 5% це користь. Не треба сподіватися що рафінована нашкодить, а нерафінована полікує", - йдеться у повідомленні.
Не варто впадати в крайнощі та не ділити їжу на хорошу і погану.
Яка олія краща
В нерафінованій олії більше вітамінів та фосфоліпідів, а також чудово смакує до салатів. Рафінована чудова підходить для смаження. На нерафінованій не посмажиш, якщо точка димлення низька, інакше перетворите корисну олію на отруту.
До того ж нерафінована соняшникова олія вже при 107 градусах буде утворювати шкідливі речовини, а рафіновану можна безпечно нагрівати до 232 градусів.
Важливо не нагрівати вище точки їх димлення та повторно. Зокрема, нерафіновану олію краще додавати в салат та поливати нею вже готові страви. А рафіновану олію за потреби можна використовувати в термічно оброблених продуктах.
За словами нутриціолога, олію рафінують, щоб підвищити точку димлення. І з неї треба видалити все, що горить при нагріванні (фосфоліпіди, вітаміни та воски).
Які ж етапи проходить олія від соняшника до сковорідки:
- очистка - від камінчиків, листочків і т.д
- обтрушування - чистять насінинку і дістають зернятко
- подрібнення
- обсмажування
- далі пускають під прес для вичавлювання першої олії
В результаті залишається макуха - це те сухе, що після пресу залишається. В макусі теж дуже багато олії, але її звідти простим пресом не видлубаєш. Але зробити це треба, бо це і економія і менше відходів для природи і людства.
Екстрагування з макухи. Тут використовують розчинник (гексан) - він не змішується зі жмихом, лише "витягує" з нього олію.
Після цього гексан дистилюють - просто випаровують з олії.
Раніше ми повідомляли, як не можна зберігати олію на кухні.
Також ми писали, як не переплутати якісну оливкову олію з дешевими підробками.
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