Рафінована чи нерафінована: нутриціолог розповіла, яка олія корисніша для здоров'я

Незамінним продуктом на кожній кухні є олія. В магазині зараз представлений великий вибір такого продукту. Не усі знають різницю між рафінованою та нерафінованою олією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ольги Войнікової.

Що відомо про олію

Будь-яка олія складається з жирів. Насичені і ненасичені - це ті, які потрібні, просто в різних кількостях.

Рафінація - це очистка олії від всього непотрібного. Олію фільтрують, пропускають через прес та хімічно обробляють, щоб прибрати зайве.

"Я вас здивую, але олії на 95% і більше складаються з жирів. А от інші 5% це користь. Не треба сподіватися що рафінована нашкодить, а нерафінована полікує", - йдеться у повідомленні.

Не варто впадати в крайнощі та не ділити їжу на хорошу і погану.

Яка олія краща

В нерафінованій олії більше вітамінів та фосфоліпідів, а також чудово смакує до салатів. Рафінована чудова підходить для смаження. На нерафінованій не посмажиш, якщо точка димлення низька, інакше перетворите корисну олію на отруту.

До того ж нерафінована соняшникова олія вже при 107 градусах буде утворювати шкідливі речовини, а рафіновану можна безпечно нагрівати до 232 градусів.

Важливо не нагрівати вище точки їх димлення та повторно. Зокрема, нерафіновану олію краще додавати в салат та поливати нею вже готові страви. А рафіновану олію за потреби можна використовувати в термічно оброблених продуктах.

За словами нутриціолога, олію рафінують, щоб підвищити точку димлення. І з неї треба видалити все, що горить при нагріванні (фосфоліпіди, вітаміни та воски).

Які ж етапи проходить олія від соняшника до сковорідки:

очистка - від камінчиків, листочків і т.д

обтрушування - чистять насінинку і дістають зернятко

подрібнення

обсмажування

далі пускають під прес для вичавлювання першої олії

В результаті залишається макуха - це те сухе, що після пресу залишається. В макусі теж дуже багато олії, але її звідти простим пресом не видлубаєш. Але зробити це треба, бо це і економія і менше відходів для природи і людства.

Екстрагування з макухи. Тут використовують розчинник (гексан) - він не змішується зі жмихом, лише "витягує" з нього олію.

Після цього гексан дистилюють - просто випаровують з олії.