Не только радость, но и горе: DZIDZIO сделал откровенное признание

DZIDZIO откровенно рассказал о настоящей дружбе. По словам популярного певца, друг - это "не только радость, но и горе"

"Нужно иногда поругаться, покусаться, пообниматься, выпить вместе, сыграть во что-что, проиграть вместе - это дружба. В нашем коллективе главный мотиватор - это Орест. Он все любит делать вместе. Например, если в аэропорту ему надо упаковать багаж - то говорит ждать всем его вместе", - сказал DZIDZIO в комментарии журналистам каналу "Украина".

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Также участники группы DZIDZIO признались, что фанаты любят баловать их сладким.

"Нам много дарят, особенно дети. Мы уважаем и благодарим за это. Потому что люди делают для нас, стараются, проявляют внимание. В Одессе, во Львове, в Днепре есть поклонники, которые специально выпекают и балуют нас десертами. В Харькове есть девочка, которая каждый наш приезд дарит кексы с нашими фотографиями", - рассказали они.

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Ранее мы писали о том, что коллега Михаила Хомы по сцене Потап рассказал, как развивать мозг.