Радиоведущий оскорбил дочь Кейт Миддлтон и "влип" в скандал

Герцоги Кембриджские были возмущены поступком ведущего
Кейт Миддлтон и принц Уильям отчитали радиоведущего BBC Radio 1 Грега Джеймса за шутку над их дочерью в одном из эфиров. Об этом он сообщил в интервью, передает издание The Mirror.
Однажды Джеймс пошутил в эфире, обсуждая фотографию юной принцессы, которые были сделаны в первый день ее учебы в школе. На снимке дочь герцогов поднялась на носочки и пожала руку директору школы Хелене Хаслем.
"Кто жмет руку учителю в первый день занятий в школе?!", - едко прокомментировал радиоведущий.
Через несколько недель после выхода той программы в эфир он посетил Кенсингтонский дворец вместе с подростками. Герцоги Кембриджские решили воспользоваться моментом и подозвали Грега поговорить.
Когда ведущий услышал обращение к себе, то невольно испугался. "О боже, только не это! Они слышали, как я говорил, что школа принцессы настолько шикарная, что ученикам приходится каждый день жать руку учителю. В мое время было достаточно улыбки", - поделился мыслями Джеймс.
Далее он добавил, что их разговор был довольно милым и помог разобраться в ситуации без конфликтов.