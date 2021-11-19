Не только ради секса: психолог рассказала, почему на самом деле мужчины изменяют

Принято считать, что мужчины чаще всего изменяют, когда они не получают того, в чем нуждаются в плане секса. На самом же деле это определенное упрощение ситуации. Как правило, за "походом налево" кроется комплекс причин.
Какие эти причины, как помочь, и стоит ли прощать измену - Styler рассказала Алена Щербань, семейный психолог, сексолог.
По словам психолога, частые конфликты в семье - первый тревожный звоночек. Их причиной является неумение слышать, слушать, замечать, доносить свои мысли, делиться своими чувствами и вообще об этом говорить.
Об охлаждении отношений может свидетельствовать и длительное недовольство партнером, которое не проходит. Со временем оно усиливается. Особенно это касается пар, которые долго живут вместе. Их затягивает быт, выполнение родительских обязанностей, исчезает романтика.
И если супруги не связаны дружбой, уважением, доверием, то каждая бытовая мелочь способна доводить до бешенства. В таком случае негативные эмоции выливаются на партнера. Тогда пара начинает отдаляться друг от друга, в том числе в интимной жизни.
Фото: Алена Щербань
Признаками сексуального охлаждения является отсутствие радости от близости, желания, влечения.
Мужчины недовольны количеством и качеством половых контактов, особенно, если они с женой имеют разные темпераменты. И рано или поздно ищут удовольствия на стороне.
Но проблемы с сексом - это не главная причина измены. Речь идет об общей потере близости, не только физической: прикосновения, нежность, подтверждение ощущения собственной привлекательности.
Обоим партнерам нужно напоминание, что они желательны и сексуальны друг для друга. И если мужчина не слышит от своей жены, какой он сильный, обаятельный, лучший, то он будет искать, где это услышать.
Фото: семейный психолог Алена Щербань
Главное, говорит психолог, общайтесь, разговаривайте о том, что беспокоит обоих. Не стоит ограничиваться разговорами о быте или успехах детей. Уделяйте достаточно внимания потребностям партнера.
Не лишним будет спросить: Тебе все еще хорошо со мной? Ты счастлив? Чего ты больше всего жаждешь? Ответы на эти вопросы могут удивить, даже шокировать. Но без них настоящей близости достичь не удастся.
И еще один важный вопрос: стоит ли прощать измену или, может, вообще сделать вид, что ничего не знаешь?
Второй вариант - это мина замедленного действия: даже если вы очень любите своего партнера и боитесь его потерять, знания о его измене будет точить вас изнутри. Поэтому без откровенного разговора не обойтись. Это больно, но через это надо пройти.
Что касается прощения, то это решение для себя принимает каждая женщина. С уверенностью можно сказать лишь одно: гораздо больше шансов достойно выйти из неприятной ситуации имеют пары, которые не пытаются разгрести ее самостоятельно, а обращаются к специалисту.
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