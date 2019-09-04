В Раде предложили сделать кабинки для любви: вдохновила депутат с интим-перепиской

После того, как депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина вела интимную переписку с любимым в Верховной Раде, в сети пользователи принялись оживленно обсуждать эту историю. Но дальше пошел украинский популярный ведущий Валерий Сараула. Он не просто написал стихотворение, которое адресовал Елене Криворучкиной, но и выдвинул предложение - создать в парламенте секс-кабинки. По словам ведущего, это европейская практика. Свой стих Валерий опубликовал на странице в Facebook.

"Вчера, после голосования за снятие депутатской неприкосновенности, депутат Елена Криворучкина, вела интимную переписку с любимым. Под впечатлениями, я написал ей стихотворение", - подписал ролик Сараула.

"Писала депутатка, що хоче кохатись.

Хоче жінкою побути, а не депутатись

Має пишну вроду - та не може скористатись, бо слуга народу

Тиснуть на жінок мандати, бо така їх доля...", - продекламировал стих Сараула.

Видео: Валерий Сараула написал стихи депутату от партии "Слуга народа" (facebook.com/saraula.valerij)

В комментариях пользователи отметили, что идея Сараулы - блестящая.

А они говорят "желтая пресса". Вон как людей вдохновили!

Интимная лирика.

Хорошая идея.

Скриншот комментариев (facebook.com/saraula.valerij)

Как мы ранее писали, депутат от "Слуги народа" прокомментировала скандал с интимной перепиской в Раде.

Все началось с того, что народного депутата от"Слуги народа" Елены Криворучкину подловили фотокорреспонденты во время того, как она обсуждала в переписке свои чувства.