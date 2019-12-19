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В Раде научились кнопкодавить без рук: появилось видео

STYLERЖизнь    19.12.2019 - 12:20
В Раде научились кнопкодавить без рук: появилось видео
Кнопкодавство в Раде (Фото: коллаж РБК-Украина)

Нардепы от ОПЗЖ сконструировали специальный механизм для кнопкодавства

Нардепы кнопкодавили в Верховной Раде при помощи необычного "устройства" - факт нарушения процедуры личного голосования был зафиксирован 18 декабря. В этот раз отличились депутаты из фракции "ОПЗЖ" Сергей Ларин и Виктор Черный, которые сконструировали механизм для нажатия на чужую кнопку без изпользования пальца.

На изобретение обратили внимание в гражданском движении "Честно", а сам момент попал на видео.

На парламентском заседании Ларин соорудил из кипы бумаг, папок и книг конструкцию над пультом для голосования напротив кнопки, а само изобретение сверху прикрыли листовками "Мы за мир". Когда нужно было голосовать, нагромождение двигали, и кнопка нажималась.

Видео: Нардеп Ларин от "ОПЗЖ" кнопкодавил при помощи необычного устройства

Ларин в это время сидел на месте своего коллеги по фракции Черного.

Устройство применили во время голосования по поправке №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности. Как показало табло, на местах двух нардепов сработали кнопки "за".

Видео: В Раде придумали механизм для кнопкодавства

Аналогичным способом Ларин кнопкодавил во время голосования о внесении изменений в календарный план второй сессии Рады.

"Эстафету" перенял и Черный, который использовал ноу-хау за своего отсутствующего коллегу во время голосований по поправкам к законопроекту о приведении деятельности НКРЕКП в соответствие с требованиями Конституции (№2490-1) и не только.

Видео: Нардеп Черный от "ОПЗЖ" также попался на кнопкодавстве при помощи нового изобретения

Видео: Нардепы от "ОПЗЖ" смастерили механизм для кнопкодавства

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