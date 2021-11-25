UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как работают железнодорожники в украинских депо: фото нечеловеческих условий

Автор: Людмила Жукова

В сети показали, в каких условиях работают железнодорожники в депо ТЧ-5 в Полтаве.

Фото адских условий работы показала на странице Facebook Юлия Гришина.

"В нечеловеческих условиях работают железнодорожники локомотивного депо ТЧ-5. Причем, работают за мизерную зарплату. Направила председателю правления Укрзализныци официальный запрос от ВСК с видео и фотографиями, которые прислали из Полтавы в виртуальную приемную ВСК по УЗ", - сообщила в соцсети Гришина.

Отмечается, что неконкурентная оплата труда на железной дороге и несоответствующие условия работы составляют почти половину всех обращений в виртуальную приемную ВСК по УЗ.

Судите сами по фото, в каких условиях работают железнодорожники.

В сети показали адовые условия труда сотрудников депо (фото: Юлия Гришина)

Отмечается, что зарплата у сотрудников депо - мизерная, они получают мало за такой труд.

Как мы ранее писали, в киевской электричке "модернизировали" выбитое окно очень странным способом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця