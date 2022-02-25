Как работают магазины и банки во время военного положения: известно, где можно купить продукты

В частности, в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что большинство аптек в Украине будут продолжать работать.

Также на официальном портале Киеве опубликовали перечень аптек КП "Фармация", которые продолжают работать в условиях военного положения. График работы с 9.00 до 18.00.

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АТБ

В этой сети магазинов отмечают, что пока не во всех городах обслуживают украинцев. Кроме этого, АТБ не работает на Оболони и Троещине в Киеве. Генеральный директор компании Борис Марков отметил, что работа магазинов в других городах остается неизменной. График работы с 8.00-20.00.

Сейчас есть перебои с поставкой товаров от отдельных поставщиков и производителей. Речь идет о тех, кто находится в зонах боевых действий и имеет проблемы с персоналом.

Ашан

В Киеве, Житомире, Днепре, Харькове, Одессе и Кривом Роге магазины Ашан будут работать до 18.00.

А в Запорожье, Черновцах и Львове магазины работают в обычном режиме.

Сільпо

Супермаркеты этой сети продолжают в дальнейшем работать. График работы некоторых супермаркетов ограничили до 21.00.

Сеть магазинов EVA

На официальной странице сети сообщают, что в большинстве городах Украины они продолжают работать в максимально мобилизованном режиме.

Однако, закрыты магазины, которые находятся вблизи проведения операций Объединенных сил.

МЕТРО

Через обостренную ситуацию в Киеве, магазины прекращают свою работу. Отмечается, что точное время не сообщается.

Банковская система

В условиях войны, банковская система продолжает свою работу в обычном режиме. Также вставили ряд ограничений, а именно для снятия наличных (не более 100 тысяч в день).