Работать более 55 часов в неделю опасно: возможны инфаркты и преждевременная смерть

Это глобальное исследование стало первым, в котором оценили риски для жизни и здоровья, связанные с длительной работой. Были собраны данные из десятков исследований с участием сотен тысяч людей за период с 2000 по 2016 год.

"Работа 55 и больше часов в неделю – серьезная опасность для здоровья. Настало время всем нам – правительствам, работодателям и служащим – осознать тот факт, что продолжительный рабочий день может привести к преждевременной смерти", - прокомментировала исследование глава ВОЗ по вопросам окружающей среды, изменения климата и здравоохранения Мария Нейра.

Как отмечают ученые, работа 55 и более часов в неделю повышает риск инсультов на 35%, риск развития ишемической болезни сердца на 17%, по сравнению с работой от 35 до 40 часов.

В исследовании указывается, что с 2000 по 2016 года количество смертей от сердечных заболеваний, связанных с длительным рабочим днем, увеличилась на 42%. Количество инсультов – на 19%.

В ВОЗ также указали на то, что сверхурочная работа приводит к трети "профессиональных" заболеваний. А пандемия коронавируса только ускоряет развитие факторов, которые способствуют тенденции к увеличению рабочего времени.

"Удаленная работа стала нормой во многих областях, часто стирая границы между домом и работой. Кроме того, многие компании вынуждены были свернуть или закрыть определенные операции, чтобы сэкономить деньги, а люди, которые все еще получают заработную плату, в конечном итоге работают больше часов. Никакая работа не стоит риска инсульта или сердечного приступа", - отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреесус.