Все работает: как Швеция борется с эпидемией коронавируса без карантина

Коронавирус в Швеции (коллаж РБК-Украина)

Шведская ситуация с эпидемией коронавируса зеркально противоположна украинской

Коронавирус в мире уже диагностировали у более 1 миллиона пациентов, а пандемия привела к введению во многих странах Европы, включая и Украину, карантинных мер. Впрочем, в Швеции отказались от жестких ограничений и решили справиться с Covid-19 по-своему.

По состоянию на начало апреля тут нет карантинных мероприятий на государственном уровне, общественный транспорт работает в обычном режиме, работодателям только рекомендовали переводить сотрудников на работу из дома, детские сады и школы не закрывали. Решение об ограничениях в детских учреждениях принимает руководство заведений. Об этом передает "Европейская правда".

Официальная правительственная директива позволяет учебным заведениям самостоятельно решать, как работать в условиях эпидемии. Некоторые школы закрываются при подозрении на инфекцию - например, школа, в которую ходит принцесса Эстель, закрылась еще 5 марта, когда у одного ребенка был подтвержден коронавирус. Другие продолжают учебный процесс, но призывают детей оставаться дома при наличии симптомов респираторного заболевания.

На практике же во многих классах, рассчитанных на 25 учеников, на занятия приходят лишь 5-7 детей.

Отмечается, что что принудительное ограничение прав людей во время карантинных мероприятий противоречит устоям шведской демократии и и общей политической культуре страны.

Только вечером 1 апреля правительство выступило с рекомендацией населению избегать поездок общественным транспортом в час пик, а магазинам - разработать меры по ограничению количества посетителей и соблюдение безопасной дистанции между ними. Но эти предписания не являются обязательными для исполнения и носят лишь рекомендательный характер.

Аэропорт Стокгольма "Арланда" работает в штатном режиме.

В Швеции продолжают работать магазины, бары, кинотеатры. До недавнего времени государство ограничивала массовые собрания более 500 человек и только на днях планку снизили до 50.

Одно из немногих ограничений касается горнолыжных курортов - агентство по охране общественного здоровья рекомендовал закрыть их на Пасхальные каникулы, и компании-операторы уже подтвердили, что курорты Оре, Селен и Вемдал закрываются с 6 апреля до конца сезона. Другие курорты, как ожидается, также прислушиваются к рекомендации агентства.

Такие "либеральные" меры вовсе не означают, что вирус обошел Швецию стороной.

В Швеции количество подтвержденных случаев заражения составляет около 5,5 тысяч, и половина всех пациентов с коронавирусом - в Стокгольме.

Если взять для сравнения другие страны-соседи, то в Дании по состоянию на 2 апреля было зафиксировано 600 больных, в Норвегии - 900, в Нидерландах - 800.

Шведские чиновники используют этот показатель, чтобы доказать эффективность своего подхода.

Однако критики указывают на тот факт, что в Швеции диагностируют только тяжелые случаи, тем самым искусственно занижают масштабы заболеваемости.

Важно отметить, что количество летальных случаев в этой стране составляет около 300 - то есть 5,5%, что значительно выше Дании (3,7%) и Норвегии (0,9%), но ниже Нидерланды (8,6%).

Так, 12 марта Швеция объявила, что будет тестировать на короновирус лишь в тех случаях, когда требуется госпитализация. Поскольку даже частные клиники, по сути, работают как агенты государства, то тестирование при легких и средних симптомах невозможно сделать даже обратившись в частную клинику.

"Еще один повод для критики: в Швеции - наименьшее количество больничных коек на душу населения, 2,2 места на тысячу человек. Для сравнения, в соседней Дании этот показатель составляет 2,6, в Норвегии - 3,6, а в европейского лидера Германии - вообще 8,0.

А это значит, что если количество тяжелобольных пациентов достигнет 18-20 тысяч, медицинская система уже может и не справиться", - говорится в материале.

В конце прошлой недели начали появляться сообщения о том, что медикам в больницах не хватает защитных масок. Для того, чтобы не нарушать регламент по работе с инфицированными, государство ослабило требования для медиков и теперь использование масок при работе с больными коронавирусом не является обязательным.

Отмечается, что шведская ситуация зеркально - противоположная украинской: в условиях очень мягкой политики государства бизнес и прогрессивные граждане демонстрируют зрелость и берут ответственность за самоизоляцию в свои руки.

На днях главный эпидемиолог Швеции Андерш Тегнел сделал заявление, что ожидает спада эпидемии летом и второй волны осенью, основываясь на опыте предыдущих эпидемий. Он надеется, что формирование базового коллективного иммунитета в течение первой волны может смягчить удар по стране от второй волны эпидемии, в отличие от других стран, где вторая волна может быть более сокрушительной, чем первая.

По мнению Тегнела, только два мероприятия являются критическими в условиях эпидемии: защита населения из группы риска и изоляция больных с симптомами респираторных заболеваний. Все остальные меры, по его словам, должны минимальное влияние на эпидемиологическую ситуацию.

Этот курс поддерживают и в правительстве.

Напомним, что в Украине ужесточают карантин с 6 апреля - мероприятия будут действовать до 24 апреля. В правительстве рассказали, что запрещают делать и как будут наказывать нарушителей.