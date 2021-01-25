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Работает артиллерия: ВСУ провели мощные учения с помощью "Градов"

Ровно, Понедельник 25 января 2021 09:11
Работает артиллерия: ВСУ провели мощные учения с помощью "Градов"
Украинские военные провели мощные учения на Ровенском полигоне (коллаж РБК-УКраина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские военные провели мощные учения с помощью "Градов" на Ровенском полигоне. Военнослужащие успешно отработали удары с БМ-21 "Град" по воображаемому противнику.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Запад" в Facebook.

Тренировки проводились с использованием реактивных систем залпового огня калибра 122 мм - БМ-21 "Град". Они специально предназначены для общей огневой поддержки дивизий и бригад, поражения живой силы, бронетехники и небронированной техники.

Бригада находится в составе оперативного командования "Запад". Штаб бригады размещен в городе Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.

Дополнительно РСЗО применяется для поражения полевых укреплений, постановки минных полей, дымовых завес и радиопомех, создание очагов возгорания, освещения поля боя, ведения агитации.

ВСУ провели мощные учения

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