Работает по 14 часов без выходных: женщина восхитила сеть рассказом о сыне-вирусологе

Жительница Киева Валентина Зализко поразила пользователей сети своим постом в Facebook о сыне-вирусологе. Мужчина во время карантина работает без выходных, определяя наличие коронавирусной инфекции в организме человека.

По словам женщины, ее сын работает в государственной вирусологической лаборатории, где делают ПЦР-тесты на COVID-19. Уже несколько недель он работает по 12-14 часов в сутки, без выходных, чтобы быстро определить, есть ли в организме человека коронавирус или нет. Этих результатов ждут врачи.

Вирусолог (фото: facebook.com/valentina.zalizko)

"Статистку, которую каждый день нам доносят из брифингов наши чиновники, мы узнаем благодаря таким людям. О них не пишут в соцсетях, но мы должны им также быть благодарными за их труд, как и нашим врачам. Спасибо тебе, родной", - написала Валентина.

Вирусолог (фото: facebook.com/valentina.zalizko)

Она также призвала украинцев оставаться дома во время карантина. Именно таким образом мы можем побороть эпидемию, и быстрее вернуться к нашей обычной жизни.

Пользователи сети также написали множество благодарных слов в адрес ее сына-вирусолога.

Я снимаю шляпу;

Спасибо вам!!!

Спасибо, пусть бережет Бог!!!

Спасибо вам и вашему сыну;

Божьего благословения вам!!!

Спасибо вашему сыну и вам как его родителям.

Дай Бог вам здоровья, берегите себя.

Поклон земной! Здоровья!!!

Скриншоты с Facebook

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