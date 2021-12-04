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Рабинович заявил, что ОПЗЖ исполняется 22 года и напомнил об истории партии

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Киев, Суббота 04 декабря 2021 12:11
Рабинович заявил, что ОПЗЖ исполняется 22 года и напомнил об истории партии Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Через несколько дней политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" исполнится 22 года. Сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович рассказал об истории ее создания.

Об этом он рассказал в эфире телеканале UkrLive.

"Вы можете поздравить меня и моих соратников из ОПЗЖ - через несколько дней нашей партии исполнится 22 года. Напомню, изначально это была политическая партия "Центр" во главе со Степаном Гавришем. Руководство в "Центре" менялось - у руля партии были довольно известные украинские политики. Позже "Центр" стал политической партией "За життя", куда вошел Виктор Медведчук, и с того момента она приобрела серьезный всеукраинский масштаб. А через некоторое время партия "За життя" приняла в свои ряды Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Усилившись кадрами, она стала уже "Оппозиционной платформой – За життя", а я и Юрий Анатольевич – сопредседателями второй по величине политической партии в Украине… И сегодня мы с гордостью празднуем 22 года со дня основания нашей партии", - отметил Рабинович.

Напомним, партия "Оппозиционная платформа - За життя" была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 9 декабря 1999 года как "Всеукраинское объединение Центр". В июле 2016 года партия была переименована в "За життя". 13 декабря 2018 года на съезде партии было объявлено о переименовании в "Оппозиционная платформа - За життя".

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