Не пью, сел на диету: Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

"Психологически - со знаком плюс, физическое состояние - среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись", - сказал Ефремов.

При малейшем недомогании его освобождают от работы, хотя Михаил порой и противится, ведь ему "важно быть среди людей, в социуме".

"Колония - это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, - там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", - отметил Ефремов.

В тюрьме российский актер перестал пить, "подсел" на диетическое питание. Кормят его нормально, поэтому "не похудел, не осунулся".

По словам актера, в свободное от работы время он любит смотреть футбол и другие мероприятия, которые проходят в колонии.

"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика - мне это доставляет удовольствие. Проводятся, в том числе, футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", - сказал он и добавил, что также читает "всевозможные заумные книги, например, писателя Алексея Симонова".