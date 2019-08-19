Пытался вломится в квартиру: Слава из "НеАнгелов" показала на видео маньяка

Слава Каминская из популярной украинской группы "НеАнгелы" пожаловалась на назойливого поклонника, который уже долгое время преследует певицу в социальных сетях, оставляя угрозы.

Кроме того, пишет Каминская на своей странице в Instagram, этот мужчина пытался вломится в квартиру девушки.

Неизвестный мужчина, представившийся Романом, принес Славе Каминской письмо и просил открыть ему дверь, чтобы передать это послание. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

Девушка обратилась к своим подписчикам с просьбой опознать мужчину, чтобы она могла написать на него заявление в полицию.

"Не уверена, что он психически здоров..." - пишет солистка "НеАнгелов".

Слава Каминская из "НеАнгелов" рассказала о преследовании маньяка (фото: instagram.com/babaslavka)

Кроме того, совершенно непонятно, как неадеквату удалось пройти через охрану ЖК и консьержа.

Подписчики Каминской советуют ей быть осторожнее и распространить снимки мужчины среди охраны жилого комплекса.

"Ой зайка, самое непонятное, как через охрану и потом через консьержа прошел? Обязательно, я думаю, надо распечатать фото его и консъержу и охране дать, не дай Бог пропустят, то с них всех спрашивать", - советует дизайнер Виктория Шпорта.

"У меня в последнее время, сложилось впечатление, что многих выпустили из больнички. Слишком много сумасшедших развелось вокруг. Однажды один стоял недалеко рядом... Следил за мной, пару дней подряд", - поделилась опытом одна из подписчик певицы.

Скрин: instagram.com/babaslavka

Напомним, Слава Каминская официально расторгла брак с Эдгаром Каминским.

Ранее сообщалось о том, что Эдгара Каминского "разнесли" в сети из-за рассказа про маму.