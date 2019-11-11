Пытался бежать, но упал: в Киеве за рулем катался пьяный в стельку дипломат

В Киеве задержали дипломатического сотрудника, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения
В Киеве остановили авто, за рулем которого находился пьяный в стельку дипломат. Мало того, мужчина вырвал прямо на свою машину. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. В таком состоянии неадеквата остановили недалеко от метро "Сырец" патрульные. Мужчина вначале хотел спастись бегством, а потом просто упал, так как на ногах стоять он не мог.
Интересно, что даже за такие пьяные приключения дипломата не привлекут к ответственности, так как у него дипломатический иммунитет.
"Остановлен правоохранителями, вблизи со станцией метро "Сырец". Бухенный в хлам. Пытался бежать, но упал. Ну, а самый "прикол", как вы, наверное, знаете - согласно международным конвенциям, привлечь к ответственности за такой проступок дипломата нельзя, потому что у него "дипломатический иммунитет", - сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях шокированы таким поступком дипломата.