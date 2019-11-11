Пытался бежать, но упал: в Киеве за рулем катался пьяный в стельку дипломат

В Киеве остановили авто, за рулем которого находился пьяный в стельку дипломат. Мало того, мужчина вырвал прямо на свою машину. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook. В таком состоянии неадеквата остановили недалеко от метро "Сырец" патрульные. Мужчина вначале хотел спастись бегством, а потом просто упал, так как на ногах стоять он не мог.

Интересно, что даже за такие пьяные приключения дипломата не привлекут к ответственности, так как у него дипломатический иммунитет.

"Остановлен правоохранителями, вблизи со станцией метро "Сырец". Бухенный в хлам. Пытался бежать, но упал. Ну, а самый "прикол", как вы, наверное, знаете - согласно международным конвенциям, привлечь к ответственности за такой проступок дипломата нельзя, потому что у него "дипломатический иммунитет", - сказано в сообщении.

В Киеве пьяный дипломат вырвал прямо на свое авто (Киев Оперативный)

Пользователи в комментариях шокированы таким поступком дипломата.

Та не важно? кто на должности, на дороге все равны и должны отвечать, если нарушил. А тут еще и грубо нарушил.

Очень похож на Омельченко!

Так останавливать тоже нельзя, а легавые остановили.

Притягнути не можна, але матеріал скласти на нього не заборонено. Також не заборонено дати запит в посольство на притягнення до відповідальності. Посольства дають згоду, їм нема змісту покривати. А після цього запит на МЗС з матеріалами і вони оголошують персона нон-ґрата і 24 години на виїзд.

Скриншот комментариев (Facebook)