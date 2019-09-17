Делали трепанацию: всплыли страшные подробности о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк находится в коме на искуственной вентиляции легких. У актрисы развилась пневмония из-за аппарата ИВЛ и полиорганная недостаточность. Стало известно, что медики прекратили послеопухолевое лечение Анастасии, любое операционное вмешательство сейчас невозможно.

За состоянием звезды "Моей прекрасной няни" следят анестезиологи-реаниматологи, но организм Анастасии Заворотнюк сильно ослаб. РосСМИ стали известны страшные детали о болезни актрисы.

Так, по сообщению одного из изданий, диагноз рак головного мозга актрисе поставили в Германии еще в апреле 2019 года. Медики провели операцию по трепанации черепа, но до опухоли добраться так и не смогли.

Также стало известно, что Анастасия вернулась из Германии 25 июня. И вместе с мамой Валентиной Борисовной отправилась в свой коттедже в Крекшино в подмосковье.

Анастасия Заворотнюк (фото: соцсети)

Уже в ночь на 26 июня актрисе стало очень плохо - у нее подскочило давление (149 на 90), начала сильно болеть голова. Родным пришлось вызвать медиков.

Сообщается, что прибывшая бригада врачей отметила изменения во внешнем виде актрисы - Анастасия заметно пополнела, а на голове были швы. Актриса была в сознании, но не вставала с постели.

Тогда Заворотнюк сообщила им о своем диагнозе, показывала документацию на немецком. Медики вкололи актрисе обезболивающее и покинули дом.

Ранее сообщалось о том, что стала известна заоблачная стоимость лечения Анастасии Заворотнюк. Только пребывание в палате в больнице в сутки обходится семье актрисы от 1 тысячи евро.

Мы также писали о том, что Заворотнюк частично парализована, у нее был диагностирован парез правой части тела. У Анастасии поражена правая рука.