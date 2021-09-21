Пыталась остановить вора: под Одессой женщина зацепилась за авто, но ее протащили по дороге (видео)

В Измаиле Одесской области мужчина среди белого дня ограбил женщину. Злоумышленник забрал у нее сумку, сел в авто и начал уезжать. Потерпевшая так просто не сдалась и открыла дверь машины. После чего водитель резко нажал на педаль газа.

На видео видно, как женщина держится за дверь, а машина начинает резко уезжать. При этом она упала на дорогу, и водитель протащил ее несколько метров по асфальту.

После этого к ней подбежал люди. По словам потерпевшей, мужчина украл у нее сумку. На место происшествия вызвали полицию и "скорую помощь".

Пользователи сети отметили, что люди просто стояли и смотрели на это все, а автор ролика снимал видео на телефон и ничего не предпринял.