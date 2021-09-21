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Пыталась остановить вора: под Одессой женщина зацепилась за авто, но ее протащили по дороге (видео)

Автор: Роман Мирончук

В Измаиле Одесской области мужчина среди белого дня ограбил женщину. Злоумышленник забрал у нее сумку, сел в авто и начал уезжать. Потерпевшая так просто не сдалась и открыла дверь машины. После чего водитель резко нажал на педаль газа.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Хроники Украины".

На видео видно, как женщина держится за дверь, а машина начинает резко уезжать. При этом она упала на дорогу, и водитель протащил ее несколько метров по асфальту.

После этого к ней подбежал люди. По словам потерпевшей, мужчина украл у нее сумку. На место происшествия вызвали полицию и "скорую помощь".

Пользователи сети отметили, что люди просто стояли и смотрели на это все, а автор ролика снимал видео на телефон и ничего не предпринял.

  • Парень стоит снимает, действительно зачем помогать, поснимаю лучше;
  • Так сейчас лучше снимают, чем помогают;
  • Нет, ну серьезно стоит смотрит;
  • А завтра сам окажется в такой ситуации. Сегодня люди - нелюди, и каждый радуется чужому горю;
  • Окуни просто стояли и наблюдали. Не мужики, а сопли ходячие.

Напомним, в Киеве 39-летний мужчина с сайта знакомств изнасиловал 24-летнюю девушку на свидании, а потом ограбил ее.

Мы также писали о том, что в Киеве разоблачили банду опасных воровок, которые нападают с камнями и задувают газом.

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Одесса