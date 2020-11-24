Из пяти вскрытий, лишь один без COVID-19: патологоанатом показал реалии наших больниц

Коронавирус видоизменяет легкие так, что патологоанатомы сравнивают орган с печенью. Они становятся плотными и усыпаны тромбами. Украинские медики, которые изучают тела умерших от COVID-19 рассказывают, с чем им приходится сталкивать ежедневно.

Так, в одном из медучреждений Львова рассказывают, что на пять вскрытий только один умерший без диагноза COVID-19. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Патологоанатомы говорят, что работы у них стало в несколько раз больше, надбавки за работу они не получают, а коронавирусную пневмонию перепутать очень сложно.

Во Львовском областном морге для вскрытия пациентов с коронавирусом (как с подозрением, так и с диагнозом) врачи надевают спецодежду. Ведь опасность заразиться, хоть и низкая, все равно остается. Патологоанатомы стараются подождать сутки двое.

Дмитрий Бондарев, врач-паталогоанатом говорит, что из пяти вскрытий лишь один без диагноза коронавирус. В группе риска люди старше 60-ти, с лишним весом, сахарным диабетом.

Легкие умершего более напоминают печень.

"Плотность легочной ткани в норме должна вот так проваливаться, здесь она плотная", - говорит врач.

Причем изменения как внешние, так и внутренние из-за тромбов. У Дмитрия за последние полгода это 92-е коронавирусное вскрытие.

Что происходит с легкими больного коронавирусом (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в украинских больницах нарастает коллапс из-за нехватки мест в реанимации с кислородом для больных коронавирусом. Врачам порой приходится выбирать, кому давать дышать, а кому - нет.

Напомним, что в Государственной службе статистики рассказали, какие болезни чаще всего убивают украинцев. И коронавирус далеко не на первом месте.