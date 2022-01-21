Какие пять видов головной боли нельзя игнорировать: названы опасные признаки

При хронической головной боли и частых мигренях необходимо обратиться к врачу, чтобы найти причину и обследовать ваш организм на наличие более серьезных заболеваний. Есть виды головной боли, которые игнорировать нельзя.

Головная боль напряжения

Самая частая головная боль – боль напряжения, которая вызывается стрессом, обезвоживанием, напряжением глаз или даже голодом.

Если такая боль возникает очень часто, то стоит обратиться к врачу и пройти обследование у окулиста, чтобы найти причину.

Мигрень

Приступы мигрени сопровождаются чувствительностью к свету, пульсирующей болью с одной стороны головы, тошнотой и проблемами со зрением. Врачи утверждают, что мигрень более 5 раз в месяц может говорить о серьезных проблемах.

Синусовые головные боли

Если головная боль затрагивает носовые пазухи, то это говорит о простудных заболеваниях, гриппе или приступах аллергии. Обычно это тупая боль, которая поражает переднюю часть лица, которая следует за носовыми пазухами.

Кластерные головные боли

Такая боль встречается намного реже и характеризуется острыми болями вокруг глазницы. Если она возникает очень часто, то нужно немедленно обратиться к врачу.

Гормональные головные боли

Колебания уровня гормонов, которые вызваны менструальным циклом, ПМС или менопаузой могут сопровождаться головными болями. Часто симптомы схожи на мигрень. Нужно обсудить эти состояния с врачом и подобрать соответствующее лечение.

Как облегчить головную боль

Пить много воды Больше отдыхать и не перенапрягать глаза Постараться расслабиться и успокоиться – стресс только усугубит ваше состояние Принять обезболивающий препарат

Помните о том, что головную боль может усилить алкоголь, сильное напряжение глаз, пропуск приема пищи или увеличение продолжительности сна.

При какой боли нужно вызвать скорую помощь