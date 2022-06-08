Эти пять утренних привычек вам точно помогут похудеть: что нужно делать обязательно

1. Нормальный сон

Хороший и полноценный сон - залог вашего здоровья. Регулированный цикл сна очень важен для похудения, так как восстанавливается функционирование гормона грелина. А именно он отвечает за переедание.

2. Стакан воды

Возьмите в привычку выпить после пробуждения стакан обычной теплой воды. Это поможет запустить работу ЖКТ и лучше переварить пищу, которую вы будете употреблять в течение дня. Вода заполнит желудок и спасет вас от переедания, а еще усилит метаболизм.

3. Правильный завтрак

Постарайтесь насытить ваш завтрак белками, так как именно они помогут дольше ощущать сытость и отрегулируют уровень сахара в крови. Много белка в вареных яйцах, омлете, йогуртах с фруктами, сыре с орехами, индейке и авокадо.

4. Займитесь спортом

Исследования показывают, что занятие спортом по утрам не только добавит бодрости всему организму на целый день, но и поможет сбросить лишние килограммы.

5. Займитесь медитацией

По словам специалистов, утренняя медитация помогает восстановить душевный баланс, успокоит разум и подготовит нервную систему к любым нервным перенапряжением в течение дня.

Что еще важно:

Постарайтесь составить меню на день вперед заранее - это позволит и оптимально сбалансировать ваш рацион, и избавит вас от незапланированных перекусов.

Постарайтесь в течение дня провести хотя бы полчаса на солнце - витамин D играет большую роль в похудении.

Утреннюю чашку кофе выпивайте без добавок - откажитесь от сахара, сливок или сиропов. В крайнем случае - возьмите обезжиренное молоко. В течение дня выпейте не более трех чашек кофе - это усилит метаболизм и снизит аппетит.

За час до сна съешьте белковый продукт - 100 йогурта или горсть миндальных орехов. Это поможет выработке гормона HGH, у которого есть жиросжигающий эффект.