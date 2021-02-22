Эти пять симптомов инфаркта проявляются за несколько недель: обратите внимание!

Инфаркт – это серьезное нарушение работы сердца, которое может привезти даже к смертельному исходу, особенно, если помощь врачей пришла слишком поздно.

Исследователи из американского медицинского колледжа провели масштабный опрос пациентов, которые пережили сердечный приступ, а также пообщались с их родственниками и медработниками, которые участвовали в лечении.

Было установлено, что пять проблем возникали у людей с нарушениями сердечной деятельности чаще всего.

Боль в груди

Затрудненное дыхание

Сердцебиение

Резкое понижение артериального давления и состояние тошноты

Другие жалобы: тошнота, боль в животе или спине

Как утверждают медики, такие боли не всегда говорят о том, что появились проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако, если человек обнаружил у себя такие признаки, а тем более, если они проявляются в комбинации друг с другом, то нужно немедленно обратиться к врачу и пройти тщательное обследование. Только врач может найти причину таких болей.