ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Пять простых способов укрепить иммунитет в сезон простуды и гриппа

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 09:08
Пять простых способов укрепить иммунитет в сезон простуды и гриппа Фото: названы простые способы для укрепления иммунитета (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Иммунная система является одной из ваших лучших защит против простуды и гриппа. При этом есть способы самостоятельно укрепить свой иммунитет.

Об этом сообщает британское издание Express.

По словам научного директора Британского фонда питания Сары Стэннер, не существует отдельных питательных веществ, продуктов питания или добавок, которые повышают иммунитет или предотвращают заражение такими инфекционными вирусами, как COVID-19.

Тем не менее, если у вас достаточно энергии, и вы получаете необходимое количество питательных веществ из здорового сбалансированного питания, это может помочь вашей иммунной системе функционировать с максимальной эффективностью.

Пять способов укрепить свой иммунитет

Хорошо высыпайтесь

Исследование 2015 года показало, что плохой сон может быть связан с повышенным риском заболевания.

Ученые наблюдали за 164 здоровыми взрослыми участниками и пришли к выводу, что те, кто спал менее шести часов каждую ночь, были более подвержены простуде, чем те, кто спал дольше.

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, большинству взрослых необходимо от шести до девяти часов сна каждую ночь.

Постарайтесь уменьшить стресс

По мнению экспертов, снятие стресса и беспокойства может помочь улучшить ваше иммунное здоровье.

Исследования показывают, что длительный стресс может негативно повлиять на иммунную систему.

Ешьте много фруктов и овощей

Фрукты и овощи богаты витаминами, минералами и химическими соединениями, которые могут помочь вашему организму разными способами.

Антиоксиданты, содержащиеся во фруктах и овощах, также могут помочь уменьшить воспаление.

Высокий уровень клетчатки, содержащейся во многих растительных продуктах, также может питать полезные бактерии в желудке, помогая сдерживать вредные патогены.

Ешьте больше полезных жиров

Жир не должен быть плохим словом, и на самом деле некоторые жиры необходимы для здорового питания.

Полезные жиры можно найти в таких продуктах, как авокадо или лосось, а также в кулинарных маслах, таких как оливковое масло.

Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3 помогают бороться с воспалением.

Добавьте умеренные упражнения в свой распорядок дня

Упражнения полезны не только для поддержания веса. На самом деле, регулярные упражнения могут творить чудеса для всего вашего тела.

Хотя есть данные, свидетельствующие о том, что продолжительные упражнения высокой интенсивности могут подавить иммунную систему некоторых людей.

При этом широко распространено мнение, что около 30 минут умеренных упражнений в день могут укрепить вашу иммунную систему.

Напомним, эксперты рассказали, что есть до и после вакцинации, чтобы уменьшить побочные эффекты.

Мы также писали о том, что эпидемиолог рассказала о возможной новой волне гриппа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая еда
LITE
Праздник 23 ноября: что строго запрещено делать в день Георгия Победоносца
Праздник 23 ноября: что строго запрещено делать в день Георгия Победоносца