Пьяный водитель убил в ДТП под Киевом семью: выяснилось темное прошлое уроженца РФ

ДТП под Киевом с Антоном Желепой (коллаж: РБК-Украина)

Под Киевом пьяный водитель убил целую семью

Пьяный водитель Антон Желепа, загубивший целую семью в аварии под Киевом 12 июля - мужчину, женщину и двоих детей - ранее был не раз судим. Его привлекали за смертельное ДТП, домашнее насилие, избиение человека и не только.

Так, по словам журналиста Василия Крутчака в Facebook, 39-летний Желепа Антон Михайлович, уроженец города Штоково-17 (Приморский край, РФ), в 2007 был приговорен по ст. 345 (умышленное нанесение работнику правоохранительных органов или его семье телесных повреждений) к 4 годам. Впрочем, реальный срок заменили испытательным на два года.

А вот в 2010-м Желепу приговорили к 3,5 годам и лишению права управлять транспортным средством на три года. Тогда он стал виновником аварии, в которой погибла женщина.

Антон Желепа (фото: facebook.com)

Кроме того, согласно информации в Едином реестре судебных решений, есть еще три решения Дарницкого суда, пишет Obozrevatel.

В 2016-м Желепу судили за мелкое хулиганство. Он цеплялся к прохожим, разбил стекло двери в киоск и грозился сжечь его. За это его наказали к 40 часам общественных работ и штрафом в 275 грн.

Спустя три года, осенью 2019-го, "герой" избил мужчину. За это с него взыскали ущерб на сумму в 9,7 и 14 тысяч гривен. А в 2020 году Желепа проходил как обвиняемый в деле про домашнее насилие.

Антон Желепа после ДТП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что 12 июля, в ДТП на Сатрообуховской трассе рядом с селом Козин погибла целая семья - муж, жена и двое детей. Мужчина, женщина и 8-летняя девочка умерли на месте, 10-летний мальчик - в больнице, а за жизнь 12-летнего мальчика борются врачи.

Видео с моментом ДТП можно увидеть по ссылке.

Водитель за рулем Mercedes вылетел на встречку, столкнулся с Mercedes Sprinter, а потом и с Hyundai, где ехала семья из пяти человек. За рулем был Антон Желепа, который работал на даче у владельца Mercedes. Сейчас он в больнице. Драггер показал 1,37 промилле алкоголя и наркотическое опьянение.

Родился Желепа в России, но является гражданином Украины.