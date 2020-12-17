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Пьяный водитель сбил украинских футболистов, которые шли с тренировки: детали трагедии

Закарпатье, Четверг 17 декабря 2020 15:10
Пьяный водитель сбил украинских футболистов, которые шли с тренировки: детали трагедии
В ДТП на Закарпатье погиб футболист (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В жутком ДТП на Закарпатье погиб капитан футбольной команды "Бужора" (Иршава) Мирослав Мудра. Еще двое спортсменов получили серьезные травмы.

Как рассказали в прес-службе Национальной полиции области, виновником ДТП в Иршаве стал нетрезвый водитель Opel Zafira. Он допустил столкновение с другим авто, съехал на обочину и сбил троих пешеходов. Ими оказались футболисты, возвращавшиеся с тренировки.

Позже в местных СМИ сообщили, что погибшим оказался 30-летний житель села Большие Комяты Виноградовского района Мирослав Мудра. Он скончался на месте аварии.

Пьяный водитель сбил украинских футболистов, которые шли с тренировки: детали трагедии

Погибший футболист Мирослав Мудра (фото: transkarpatia.net)

ДТП случилась около 23:00 16 декабря на улице Шевченко в городе Иршава. Еще двое спортсменов - 25 и 35 лет - доставлены в больницу. Сообщается, что один из них в тяжелом состоянии.

Виновника аварии полицейские задержали и поместили в изолятор временного содержания.

"Водитель автомобиля "Opel Zafira", двигаясь районным центром в направлении села Сельцо, во время маневра обгона не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с "Volkswagen Caddy", который ехал впереди. После столкновения 26-летний водитель, не останавливаясь, выехал на левую обочину дороги и совершил наезд на трех пешеходов", - рассказали в полиции.

Виновником аварии оказался житель села Каменское Иршавского района. В его крови выявили 1,4 промилле алкоголя. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 2 ст. 286.

Отметим, что в начале декабря года иршавская "Бужора" стала чемпионом Высшей лиги Закарпатья 2020.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель такси влетел в остановку. Появилось видео с моментом ДТП, в котором есть погибшие.

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