Пьяный водитель в ДТП убил семью под Киевом: всплыли новые подробности про неадеквата

Под Киевом пьяный водитель на Mercedes устроил смертельное ДТП и погубил почти всю семью. Выжил один 12-летний ребенок, отец, мать и двое детей мертвы. 39-летний Антон Желепа находился за рулем Mercedes в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, над ним чуть не совершили самосуд.

Как стало известно потом, это не первая смертельная авария, которую он устроил. В 2010 году Желепу приговорили к 3,5 годам и лишению права управлять транспортным средством на три года. Тогда он стал виновником аварии, в которой погибла женщина.

Как сообщают на странице Киев Оперативный в Facebook, в 2019 году Желепа получил еще один приговор от Дарницкого суда.

"Желепа познакомился с работником "Тип-Топ Сервис", что на Вербицкого. Вместе они решили подбухнуть. Бухнули, но им стало мало и они пошли за добавкой. По дороге в магазин, поссорились и тогда Желепа хорошо так избил своего нового знакомого", - сказано в сообщении.

На тот момент у Желепы было уже две судимости. За избиение на Вербицкого Желепа получил штраф в 1700 гривен, а в тюрьму не сел.

Интересно, что в комментариях к посту один из пользователей отметил, что у Желепы еще есть шесть записей в списке должников.

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Напомним, что 12 июля под Киевом водитель за рулем Mercedes вылетел на встречку, столкнулся с Mercedes Sprinter, а потом и с Hyundai, где ехала семья из пяти человек. За рулем был Антон Желепа, который работал на даче у владельца Mercedes. Сейчас он в больнице. Драггер показал 1,37 промилле алкоголя и наркотическое опьянение. Он является гражданином Украины, хотя родился в России.