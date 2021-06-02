Пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского: судья его оправдала

Пьяный СБУшник, начальник одного из отделов, советник и консультант Анатолий Сикора ехал пьяным за рулем авто. Его остановила женщина-полицейский Мария Семенюк за что поплатилась своим здоровьем.
Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.
Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого инцидента женщине понадобилась госпитализация и у нее осталось много синяков.
Мария Семенюк (фото: facebook.com/Andriyak)
Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Ивановна Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.
Судья Оксана Маргитич (фото: facebook.com/Andriyak)
"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так она объяснила насилие над женщиной и полностью оправдала обвиняемого.
Пользователи сети прокомментировали это.
Напомним, на Закарпатье пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у ребенка.
Мы также писали о том, что автохам с битой напал на молодую семью в Киеве.