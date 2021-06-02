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Пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского: судья его оправдала

Автор: Styler

Пьяный СБУшник, начальник одного из отделов, советник и консультант Анатолий Сикора ехал пьяным за рулем авто. Его остановила женщина-полицейский Мария Семенюк за что поплатилась своим здоровьем.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook.

Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого инцидента женщине понадобилась госпитализация и у нее осталось много синяков.

Мария Семенюк (фото: facebook.com/Andriyak)

Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Ивановна Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.

Судья Оксана Маргитич (фото: facebook.com/Andriyak)

"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так она объяснила насилие над женщиной и полностью оправдала обвиняемого.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • То был вопрос "Кому звонить, когда убивает полиция?". Теперь новый вопрос "Кому звонить, когда убивают полицию?". Что дальше?
  • Надо было применить оружие;
  • В этой ситуации мне интересно мнение потерпевшей. Уверена, что девушка верит в то, что делает;
  • Надо было ему пальнуть в ногу! Чтобы знал;
  • Есть запрос на справедливость, но судья так не считает;
  • Обоих оставит всего: должностей, имущества, денег или по 10 лет без внесения залога;
  • Ее лачуга была у вас на видео дома судей. Теперь все стало на свои места.

Напомним, на Закарпатье пьяный мужчина избил женщину в маршрутке на глазах у ребенка.

Мы также писали о том, что автохам с битой напал на молодую семью в Киеве.

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