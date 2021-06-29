Пьяный персонал, воровство и унижения: в сети показали ужасы гериатрического пансионата под Днепром

Кормят непонятно чем и воруют еду

Слободенюк опубликовал фото обветренной колбасы и ложки непонятной каши – рацион, который ежедневно получают пожилые люди и люди с инвалидностью. Он отметил, что при этом работники пансионата выносят из столовой мешки с "лишним" хлебом.

"Тут одно из двух – либо хлеба заказывают слишком много, и налогоплательщики могут себе позволить покупать в таких количествах хлеб для того, чтобы сотрудницы пансионата кормили ими своих кур и свиней. Либо хлеб тупо недодают подопечным", - написал автор поста.

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Медсестры бросаются на подопечных с кулаками

Как рассказал житель Днепра, медсестра Ольга отобрала у пациента деньги, начала рвать их у него на глазах, а потом кинулась на подопечного с кулаками. Как отметил Слободенюк, такое поведение считается нормальным в пансионате, так как там находятся люди с инвалидностью, и они запуганы директором.

"Эта медсестра, кстати, часто находится на работе в состоянии алкогольного опьянения. Как, впрочем, и раздатчицы, которые ужираются настолько, что тупо забывают вывезти подопечным еду. Плюс к этому, персонал не утруждает себя уборкой комнат тех подопечных, которые не могут за себя постоять. Если скандалят, то кое-как убирают, если не скандалят – то можно не тратить на него свое драгоценное время. С другой стороны, очень любят убирать у подопечных с психическими заболеваниями – у них легче легкого украсть те немногие материальные ценности, которые они имеют", - рассказал Слободенюк.

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Пациентам доказывают, что они не люди

"Их новый начмед, по совместительству психиатр, легко себе позволяет объяснить подопечным, что они не люди. Угрожает и унижает. Есть у них такой странный атавизм, как медпункт – он как бы есть, но невозможно даже выпросить активированный уголь. Хотя деньги выделяются и закупки в отчетах отображаются", - добавил автор.

Он рассказал, что сотрудники столовой обслуживают подопечных в полной антисанитарии – о масках или перчатках тут даже не слышали.

"Вот прям берет этой рукой, без перчатки, и раскладывает по тарелкам хлеб. Этой же рукой вытирает сопли", - сообщил Слободенюк.

Он отметил, что директор пансионата так заботится о своих пациентах, что не пускает на территорию даже доставщиков воды. И поэтому люди на костылях и в инвалидных колясках вынуждены самостоятельно тянуть огромные бутылки с водой в свои комнаты.

Людям с инвалидностью отказывают в медицинской помощи

По словам Слободенюка, подопечные пансионата не могут добиться направления в больницу. Им отказывают в анализах или рентгенах. Они подолгу ходят с просьбой, выпрашивают, выполняют поручения за такие направления или платят за них из своей мизерной пенсии.