Пьяный отец избил четверых детей: детали жуткой трагедии на Волыни

На Волыни пьяный отец избил своих четверых малолетних детей. Один из малышей сейчас в реанимации, и он в тяжелом состоянии. Причиной такого зверства стала злость на жену.

Как рассказала мама малышей, муж никогда не трогал детей и не причинял им вред. Он мог зацепить ее, если приходил домой в нетрезвом состоянии, но не был агрессивным к детям. Детали сообщили в сюжете ТСН.

В тот вечер 27-летняя женщина вернулась домой и обнаружила мужа пьяным. Она испугалась и убежала из дома, так как он мог ей нанести физический вред. Она и представить не могла, что муж начнет срывать злость на малышах. Женщина побежала просить защиты у свекрови, и разъяренный мужчина сначала и мать не пускал в дом. А когда она все-таки смогла войти, то увидела 5-летнего внука Павлика, который корчился на полу от боли.

В больнице рассказали, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга тяжелой степени, ушибы органов грудной клетки, переломы ребер. Ребенок находится в реанимации, и врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь. В больницу также попала его 7-летняя сестричка Соня, у которой также диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. От расправы отца не пострадала только самая младшая дочка, полуторагодовалая Надя. Еще два сына, Иван и Марк - с многочисленными синяками и ссадинами.

Соседи шокированы и говорят, что никогда не видели, чтобы отец бил детей. А вот жену, признают односельчане, ругались и скандалили довольно часто. Якобы причиной тому – периодические встречи жены с друзьями и алкоголь.

Родители состоят на учете у социальных служб, так как оба не работают. У 36-летнего главы семейства собственное хозяйство, а его супруга много лет в декрете, по очереди – с каждым из пяти детей. Оба злоупотребляли спиртным. Детей помогала воспитывать бабушка.

В службе по делам детей говорят, что проблемы с алкоголем больше были у матери, чем у отца. Детей временно из семьи заберут и будут ждать решения суда. В полиции открыли уголовное дело, но пока мужчине за избиение детей грозит только штраф. Однако дело могут переквалифицировать и это зависит от того, что напишут врачи в заключении после выписки детей из больницы. Если травмы будут квалифицированы как тяжелые, то отцу грозит три года в тюрьме.

На Волыни отец избил четверых детей до реанимации

Напомним, ранее мы писали о том, что под Скадовском мать утопила тяжелобольного сына.

А также мы рассказывали о том, что под Киевом отчим зверски избил 7-летнего сына.